Das morgendliche Schnüren der Schuhe wird von vielen wohl eher als langweilig wahrgenommen. Doch mit einem Blick auf Ian Fieggens Schuhbindemethoden könnte das bald vorbei sein, denn Schnürsenkel werden häufig unterschätzt: Sie sind äußerst wandelbar und lassen sich zweifarbig kreuzen oder ineinander verweben. Und wenn die Temperaturen steigen und die Stiefel durch Sneaker ersetzt werden, stehen Schnürsenkel auch wieder verstärkt unter Beobachtung – es ist also an der Zeit, sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen.

Mit den Bindemethoden, die der Australier Ian Fieggen präsentiert, kann man die gewohnte Bindung getrost vergessen. Hier sehen wir nur acht der fast 50 Techniken, die der 52-Jährige neben Knotenanleitungen im Internet auf "Ian’s Shoelace Site" versammelt hat. Sie alle sind ausgefallen – aber vor allem effizient. Fieggen sagt: "Von effizienten Schnürmethoden und Knoten kann jeder profitieren." Effizienz sei ihm schon immer wichtig gewesen. 1982 entwickelte er seinen ersten Knoten, "Ian’s Knot", kurz darauf folgte seine erste Schnürtechnik. Er selbst bindet seine Schuhe am liebsten mit der "Over Under Lacing"-Methode. Über 30 Millionen Menschen haben seine Seite seit ihrer Gründung vor 15 Jahren besucht. Im Netz kennt man Fieggen auch als Professor Schnürsenkel.