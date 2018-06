Moves Auf Schritt und Tritt

Sonntag machte ich einen Spaziergang, und dann schaute ich Tatort. Währenddessen verspürte ich zum allerersten Mal in meinem Leben den Wunsch, auch mal verhört zu werden. Auf die Frage "Wo waren Sie am Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr?" könnte ich eine exakte Antwort geben – mit Angabe der verbrannten Kalorien. Ich würde dann den Beamten erzählen, dass der Mittwoch mit 12.150 Schritten überhaupt ein sehr erfüllter Tag war. Ich war 9.900 Meter unterwegs und verbrannte dabei 512 Kalorien. Die Beamten wären stolz auf mich.

Wenn man in diesem Frühling vor die Tür geht, muss kein Meter mehr unbeobachtet bleiben. Dank Schrittzähler-Apps auf dem Smartphone, intelligenten Fitness-Armbändern und bald natürlich auch der Apple-Watch, die ja eine Art tragbares Gesundheitszentrum sein soll. Ich benutze die App Moves; sie ist schlicht – aber sie kann genug, um aus mir einen anderen Menschen zu machen.

Zunächst war ich misstrauisch. Ich wollte nicht, dass irgendjemand einen Überblick darüber bekommt, wo und wie ich mich bewege. Wen könnte das überhaupt interessieren? Nun weiß ich es: Mich interessiert das. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche 72.814 Schritte getätigt und erfülle damit die Experten-Empfehlung von 10.000 Schritten am Tag, einfach nur indem ich Wege, die ich normalerweise mit der S-Bahn zurücklege, laufe. Es wäre sonst eine Woche gewesen, in der nichts richtig funktioniert hätte, mit zähen Tagen und trübem Wetter. Aber meine Wahrnehmung der Dinge lügt – meine App nicht: Die vergangene Woche war super, ich habe alles richtig gemacht.

Etwas so Leidiges wie die tägliche Gesunderhaltung ist nun eine Art Computerspiel. Ich sammle Punkte mit meinem eigenen Körper. Mich nervt ein bisschen der Schlaf, da mache ich noch keine Punkte.

Viele von denen, die sich schon seit einiger Zeit selbst vermessen, sagen, sie würden seitdem bewusster leben. Tu ich jetzt auch. Denn seitdem jeder meiner Schritt von meinem iPhone aufgezeichnet wird, hat endlich alles seinen Sinn. Jeder noch so erratische move ist Teil einer großen Bewegung. Einer Bewegung, die ich am Abend auf meinem Display ablesen kann.

Natürlich gibt es auch Unfälle. Ein Kollege war einmal auf einer Radtour und schaute auf dem Display nach, ob er schon die Hundert-Kilometer-Marke geknackt hätte, als er unter einer Überland-Starkstromleitung hindurchfuhr. Das Magnetfeld löschte die gesamte Aufzeichnung. Der Zähler stand auf null. Er hatte sich also laut offizieller Messung keinen Meter bewegt.

Wie wird es weitergehen mit der Selbstvermessung? Ich habe gelesen, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas sei eine Drohne gezeigt worden, die ihrem Besitzer überallhin folgt und ihn dabei filmt. Wenn das Modell so weit ist, dass es mir dabei auch noch Tipps geben kann, kaufe ich es. Man muss ja auch an später denken. Wer sich genug bewegt, ist im Alter gesünder. Ich will schließlich nicht im Krankenhaus vor mich hin siechen, umgeben von lauter Apparaten.