Til Schweiger verkauft jetzt auch Möbel und Wohn-Accessoires. Barefoot Living heißt die Marke, und die Kollektion sieht ein bisschen aus wie die Ausstattung eines Til-Schweiger-Films: grob gestrickte Decken, verwaschenes Holz – "eine Mischung aus East Coast, Skandinavien und Mallorca. Auf jeden Fall mit natürlichen Materialien, schlichtem Design und Erdtönen", heißt es auf der Website. Es gehe "um ein Lebensgefühl – um Leben, Lachen, Wohlfühlen und Relaxen". Dagegen können noch nicht einmal die freudlosesten, schmallippigsten Mitglieder der deutschen Journaille etwas haben, die Schweigers Filme immer so kritisch besprechen, das schwören wir. Und machen uns, während wir uns in unsere overpriced, äh, oversized Kaschmirpullis kuscheln und uns an unserem oversized Kaffeebecher festhalten wie ein Ertrinkender an einem Stück verwaschenem Treibholz, schon auf die Welle von Til-Schweiger-Interviews gefasst, die jetzt auf uns zukommt:

Journalistin: Herr Schweiger, wie sind Sie darauf gekommen, jetzt auch Möbel zu machen?

Til Schweiger: Weil es mir Spaß macht.

J.: Und gab es einen bestimmten Moment, in dem Sie die Idee hatten?

T. S.: Ich verstehe nicht, warum man sich in Deutschland sofort rechtfertigen muss, nur weil man Bock hat, mal was anderes zu machen.

J.: Müssen Sie gar nicht! Noch mal zurück zu Ihrer Kollektion: Sie verkaufen ja neben Möbeln auch Accessoires wie Kissen oder Geschirrtücher ...

T. S.: Mit Möbeln allein kann man nicht das ganz große Publikum erreichen! Dafür brauchen Sie nun mal Geschirrtücher und solche Sachen, auch wenn Journalisten das nicht gerne hören.

J.: Wobei, die meisten Journalisten ...

T. S.: Feuilletonisten haben eben einen anderen Geschmack. Tolerant sind sie seltsamerweise nur, wenn die Möbel aus Schweden kommen. Zum Jubiläum des Billy-Regals haben sich die Feuilletons überschlagen. Aber wenn ein Deutscher mal Möbel entwirft, ist es gleich scheiße.

J.: Hm. Haben Sie irgendeine Ahnung, wieso man Sie so kritisch betrachtet?

T. S.: Nö.

J.: Gönnt man Ihnen den Erfolg nicht?

T. S.: (lacht) Jetzt klingt es schon wieder so, als wollte ich unbedingt Erfolg haben. Ich hatte einfach Bock drauf, okay? Ich meine, haben Sie nie Bock, auch mal was anderes zu machen?

J.: Doch, doch, auf jeden Fall!