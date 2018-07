Willemsens Jahreszeiten Es wird Frühling!

Es ist hart: Wir leben gegen Kriege an und müssen uns den Frieden genießbar machen. Die Griechen sind am Boden, die Aktienkurse im Himmel. Die Zeiten sind ernst, die FDP ist es nicht. In ihren jüngsten Überlebenswahlkampf hat sie drei Engel für Charlie geschickt. Nicht Charlie Hebdo war gemeint, sondern Charlie Lindner. Aber der ist bestimmt auch Charlie Hebdo. Charlie Hebdo zu sein ist die Ice Bucket Challenge für alle, die die Meinungsfreiheit so lieben wie ... wie sie sagen. Nur der Kölner Karneval verstieß gegen die internationale Karnevalswagen-Pflicht und ihren Slogan: Mehr Charlie-Wagen wagen!

Doch zurück: "Die FDP kann nur einer besiegen, das ist wir selbst!", so Weinkönig Brüderle. Siegen half ihr aber diesmal die Tagesschau, mit einem Bein-Schwenk. Der sicherte eine Woche der Medienkommentierung und einen Zuwachs von drei Prozent. Was man nicht in den Beinen hat, sollte man im Kopf haben, dachte Olaf Scholz und war Olaf genug, diesen Kopf zur Plakatbotschaft zu machen. Mehr Kopf braucht’s nicht, fand er, und so gewannen zwei Beine und ein halber Kopf die Hamburger Wahlen. Die Zeiten sind ernst, die Wahlen sind es nicht.

Auch der Sport ist ernst. Deshalb wird den Frauen in Saudi-Arabien der Zugang zu Sportveranstaltungen verwehrt. Überhaupt werden sie hier härter unterdrückt als in Afghanistan unter den Taliban. George W. Bush sagte ehemals, er führe seinen Krieg auch für die Frauen. In Riad dagegen marschierte stattdessen der FC Bayern zum Freundschaftsspiel ein, wo die Dschihadisten ihre Ausbildung erhalten, Folter und Enthauptungen Teil der Justiz sind, aber Karl-Heinz Rummenigge bedauert bloß, "dass in Saudi-Arabien die Menschenrechte nicht immer so gehandhabt werden, wie man es sich wünscht". Als Theo Zwanziger jedoch treffend kommentierte, beim FC Bayern schlage Kommerz Ethik, fand er, das sei "unter der Gürtellinie", also da, wo Liebhabern der Meinungsfreiheit in Saudi-Arabien Elektroden angeklemmt werden.

Während zeitgleich ein arabischer Blogger und sein der Pflichtverteidigung schuldiger Anwalt ausgepeitscht werden, fährt in seinem finanziellen Rekordjahr der FC Bayern mehr Gewinn ein, und Ligapräsident Rauball fragt: "Will man das den Menschen in Saudi-Arabien wirklich nehmen?" Er meint entweder: "den Männern", oder er zählt die Frauen nicht unter "Menschen". Dann flogen die Bayern heim aus dem Land, das Juden die Einreise verweigert, eröffneten eine Ausstellung über Juden im Fußball und propagierten: "Mia san Charlie Hebdo!" Es sind aber weltweit weniger Terroristen als Staaten, die die Meinungsfreiheit bekämpfen.

Aus der Tiefe des Raums seiner Umfragewerte heraus meldete sich auch Sigmar Gabriel unglücklich zu Wort. Hätte er sich doch lieber als "Engel für Angie" die Beine abschwenken lassen! So aber verteidigte er ein demokratisches Recht darauf, "deutschnational" zu sein – so "deutschnational" wie die Partei, die Hitler an die Macht half? So deutschnational wie Pegida-Gründer Bachmann, der über ein Hitler-Foto strauchelte? Oder nur so deutschnational wie Ex-Pegida-Frau Kathrin Oertel mit ihren über "die da oben" gerunzelten Brauen? Ist Pegida nun von allen bösen Geistern verlassen? Von allen guten gewiss nicht: Jedenfalls bekam der als "Privatmann" angereiste Gabriel so viel Presse wie Karl Lagerfeld, wenn er ein Buch mit seiner Hauskatze Choupette vorstellt.

Gabriel orgelte denn auch, dass er denen da oben irgendetwas "raten" würde, überhaupt "der Politik" mit ihren "Elitendialogen". Dachte er an den Aphorismus des Landwirtschaftsministers: "Ich will alle schutzwürdigen Würste schützen"? Gabriel unter den schutzunwürdigen Würstchen – das warf die Frage auf: Was wollte er? Wie Bill Gates aus Kot Trinkwasser machen? Hören: Der Gabriel, das ist einer von uns? Ressentiments sind Lebenshilfen, gefeit gegen Anschauung und Belehrung. Das ist nun mal die Struktur des Vorurteils und trifft auch auf den Satz zu: Für Zustimmung verkauft ein Gabriel seinen Großvater Willy an jeden Stammtisch.

Dabei spielen dort längst andere Akteure "lebendige Demokratie"; Stanislaw Tillich: "Der Islam gehört nicht zu Sachsen." Volker Kauder: "Die Muslime in Deutschland gehören zum Land. Der Islam aber nicht." Julia Klöckner: "Ein solcher Islam ist nicht automatisch ein gewollter Teil Deutschlands." Volker Bouffier: "Der Islam ist Realität in Deutschland, und deshalb gehört auch er zu Deutschland." Angela Merkel: "Der Islam gehört zu Deutschland", wozu ihr im Parlament erstmals seit ihrer Geburt von eigenen Leuten der Applaus verweigert wurde. Selten hat eine Banalität eine solche Karriere gemacht wie dieser Satz! Gauck aber setzte noch einen drauf und dankte allen Muslimen, die sich vom Terror im Namen des Islams distanzieren: "Das ist ein patriotisches Ja zu dem Land, in dem wir gemeinsam leben." Wenn mich das Nein zum Terrorismus schon zum Patrioten macht, macht mich das Nein zur Präsidenten-Prosa dann zum Terroristen?

Und macht mich das Ja zum Papst zum Kaninchenfeind? Da hatte Franziskus entwarnt, Katholiken müssten sich nicht wie die Karnickel vermehren. Prompt wetterte Gegenpapst Erwin Leowsky, Präsident des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter, nicht allen Kaninchen dürfe man erhöhte sexuelle Aktivität unterstellen, er verbitte sich "solche dummen Sprüche". Da hätte der Papst mit dem "würdevollen Prügeln" mal ernst machen und dem Verbands-Rammler einen hinter die Löffel geben sollen!

Aber wir haben andere Probleme: Die Deutschen lassen von Gerichten klären, ob man auf dem Balkon rauchen darf (eingeschränkt) und ob man als Mieter im Stehen pinkeln darf (uneingeschränkt). China überschwemmt die Welt mit Folterwerkzeugen, Heidi Klum mit High Heels für Dreijährige. Dass es ernst wird, erkennt man aber daran, dass das doppelte Kimchen aus den Meldungen verschwindet: Kim Jong Un und Kim Kardashian. Dafür muss sich schon eine echte Kriegsdrohung in der Ukraine abzeichnen und sich so deutlich aus dem Diplomatendeutsch schälen, dass sich die Lage nicht mehr bloß entkriseln lässt, und weil Russland sein Recht auf Gedenken gerade verwirkt hat, feierte man die Auschwitz-Befreiung ohne die Befreier.

Nehmen wir hinzu, dass viele den "Islamischen Staat" bekämpfen, aber deshalb noch lange nicht diejenigen aufnehmen wollen, die vor ihm fliehen, dann gewinnt Politik plötzlich etwas unvertraut Direktes. Da lässt sich der mögliche Ausstieg Griechenlands aus dem Euro vielleicht noch als Rundreise einer coolen Lederjacke entpolitisieren, die Fragen, die der griechische Finanzminister aber aufwirft, Fragen nach undemokratischen Entscheidungsprozessen in der EU etwa, werden uns länger beschäftigen als die antigriechische Propaganda der Bild. Die weicht Wichtigerem: Sturm-Schreck für Sylvie Meis! Dachpfannen abgedeckt.

Wenn das mal stimmt. Es soll sich ja bei der Presse um eine sogenannte "Lügenpresse" handeln. Zu Recht das "Unwort des Jahres"! Hat die Presse nicht tausendfach gemeldet: Die Sun schafft das "Page-Three-Girl" ab? Zwei Tage lang war es weg. Hatte die Presse dann nicht tausendfach gemeldet: Das "Page-Three-Girl" ist wieder da? Prompt war es wieder da.

So was nennt man Kultur. Das Hochamt, die Berlinale, eröffnete die zuständige Staatsministerin mit dem Hinweis, die Filmkunst sei "so sinnlich und emotional wie keine andere Kunstform". Wie emotional die Karikatur sein kann, war kurz vergessen, und leider, Claude Monet, warst du nicht sinnlich genug, deshalb habe ich heute kein Bild für dich; leider, Mondscheinsonate, liegst du in puncto Emotionalität unter Fifty Shades of Grey.

Alle Verlierer zwischen Mozart und Rilke seien trotzdem getröstet: Wer Künste nach "Sinnlichkeit" und "Emotionalität" klassifiziert, qualifiziert sich eher für eine ZDF-Rankingshow als zur obersten Hüterin aller Künste. Das schwöre ich beim abgebrochenen Barte des Tutenchamun.

Roger Willemsen, 59, wurde bekannt als Moderator und Autor. Zuletzt erschien bei S. Fischer "Das Hohe Haus. Ein Jahr im Parlament". In "Willemsens Jahreszeiten" blickt er jedes Vierteljahr auf die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der vergangenen Monate zurück