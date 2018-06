Manuel Benning, 25, ist ein Weinliebhaber aus dem Münsterland. Auf der Seite weinkurier.de vergleicht er seit 2013 Weinversandhäuser. Als er sich mal einen guten Wein gönnen wollte, fehlte ihm das Werkzeug, um an den edlen Tropfen ranzukommen – der Korkenzieher. Es geht auch ohne, stellte er fest. Seine Empfehlung für den Notfall: eine Konstruktion aus Schraube und Schraubenziehern. Dazu eine Schraube mit breitem Kopf mit einem der beiden Schraubenzieher in den Korken drehen. Erfasst sie drei Viertel des Korkens, die beiden Schraubenzieher parallel zueinander auf je einer Seite unter den Schraubenkopf klemmen. Jetzt kann man wie mit einem Korkenzieher die Schraube mitsamt dem Korken aus der Flasche ziehen. "Das funktioniert zuverlässig", sagt Benning. Es gibt auch eine rustikalere Methode. Was man dazu braucht, ist eine stabile Wand. Ein Baum tut es auch: die Flasche horizontal halten und mit dem Boden voran mehrmals gegen die Oberfläche schlagen. Ein übergestülpter Schuh kann den Aufprall dämpfen und vor zerspringendem Glas schützen. Der Korken wird sich langsam aus dem Flaschenhals bewegen, bis man ihn herausziehen kann. Manchmal hilft nur die dritte, letzte Möglichkeit – das Hineindrücken des Korkens in die Flasche mit einem stiftähnlichen Gegenstand wie einem Kochlöffel. Für die Qualität des Weins sei diese Technik aber nicht unbedingt förderlich, sagt Benning.