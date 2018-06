Emma Watson, das niedliche Zauberlehrlingsmädchen aus den Harry Potter-Filmen, ist bekanntermaßen längst erwachsen geworden. Zum Weltfrauentag redete sie unlängst in einem Live-Chat ihren rund 30 Millionen Facebook-Fans ins Gewissen. Sie sollten endlich die Sache der Emanzipation befördern – durch Abbau der veralteten Geschlechterklischees: "Männer, die nicht weinen können, verstören mich!"

Nun ist die Hoffnung, die Lage der Frauen werde sich bessern, wenn die Männer ihre weibliche Seite entdeckten, ihrerseits eine ziemlich altmodische Illusion. Denn der Mann, der sich Reaktionsweisen zugesteht, die traditionell als weiblich gelten, macht damit noch lange nicht den Frauen Platz. Vielmehr besetzt er damit auch noch diesen Platz – den Platz des spontanen Gefühlsausbruchs, der eingestandenen Verletzlichkeit. Wie soll frau mit einem solchen Mann reden oder ihm gar seine Dominanz vorhalten? Ein schluchzender Mann ist nicht dominant.

So denkt man jedenfalls, gemeinhin. Indes kann man nur so denken, solange man an dem Klischee festhält, das Weinen mit Weichheit und Weiblichkeit gleichsetzt. Die Mentalitätsgeschichte des alten Europas spricht allerdings ganz dagegen. In den homerischen Epen weinen die härtesten Männer, je härter, desto hemmungsloser. Agamemnon heult vor Wut, vor Schmerz und vor Kränkung, Achill tropft sein Zelt mit Tränen voll aus Kummer über den toten Patroklos, überall spritzt den hellenischen Recken das Wasser nur so aus den Augen, ohne dass sie deswegen darauf verzichten würden, Frauen zu rauben, zu tauschen, zu verschenken, das heißt, als Sache zu behandeln. Der Mann in mykenischer Zeit ist gerade durch seine spontane Heulbereitschaft der ganze Mensch, mit allen emotionalen Facetten, und die Frau nur ein Objekt der Begierde oder des Ärgers, jedenfalls ohne nennenswertes Innenleben. Gewiss gab es spätere Epochen, in denen das soldatische Ideal die Tränen verbot, aber schon im 18. Jahrhundert beginnen die Männer wieder viel zu weinen, bevorzugt am Busen des Freundes. Empfindsamkeit war geradezu eine männliche Tugend; Frauen galten als praktisch und kalt. Der tränenlose Mann ist ein recht junges Produkt, hervorgegangen aus Faschismus und Proletkult, wiedergeboren aus dem Geist von Pop und Gangster-Rap und eigentlich als feministisches Feindbild bestens geeignet. Die Frauen sollten sich gut überlegen, ob sie ihn wirklich zurücktauschen wollen gegen die alte männliche Heulsuse, die noch aus ihrer Larmoyanz einen Vorteil zieht im Geschlechterkampf.