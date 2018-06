Ich habe einen Traum Lily Brett

Vermutlich verbringe ich mehr Zeit in meinen Tagträumen als in der Realität. Schon als ich ein Kind war, sagten alle, ich würde nie richtig zuhören, weil ich ständig in meinen Fantasien versunken war. Heute drehen sich meine Tagträume fast immer um Wörter. Vor einem wichtigen Treffen beispielsweise verfalle ich in einen inneren Monolog, der an die Person gerichtet ist, die ich gleich treffen werde. Dann kann es geschehen, dass ich an einem bestimmten Satz hängen bleibe, den ich immer und immer wieder ändere, auf der Suche nach den exakt richtigen Wörtern. Wenn ich einen besonders klugen oder schön formulierten Satz lese, wiederhole ich diesen Satz in meinem Kopf und lausche den Worten nach, versuche, zu ergründen, warum er mir so gut gefällt.

Anders ist es mit meinen nächtlichen Träumen. Ich könnte gut auf sie verzichten. Sie sind meistens schrecklich, bedrohlich, verstörend. Ich wünschte, ich würde mich nicht so detailliert an sie erinnern. Nach dem Aufwachen brauche ich ewig, sie abzuschütteln und zu verarbeiten. Wenn beispielsweise mein Mann im Traum etwas Schreckliches getan hat, wache ich mit großer Wut auf ihn auf und kann stundenlang nicht mit ihm sprechen.

Da ich in meinem Leben wahrscheinlich drei Viertel meines Einkommens in Psychoanalysen gesteckt habe, weiß ich, dass meine Albträume nicht ungewöhnlich sind für jemanden, dessen Eltern eine Katastrophe überlebt haben. Mein Vater und meine Mutter haben die Todeslager erlebt. Die Menschen, die mich aufgezogen haben, waren im Ghetto und später in Auschwitz eingesperrt, sie haben alles verloren und waren ständig vom Tod bedroht. Das hat mich geprägt, auf sehr tiefe Art und Weise, bis in meine Träume. Es bestimmt, wer ich bin.

Ich habe sämtliche Schlafprobleme, die man nur haben kann. Wirklich. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, einzuschlafen; wenn ich etwas Verstörendes gesehen, gehört oder gelesen habe. Aber auch, wenn ich zu glücklich bin. Wenn ich dann doch endlich eingeschlafen bin, wache ich nach wenigen Stunden auf, in Alarmbereitschaft, um drei Uhr morgens. Ich habe generell einen sehr leichten Schlaf, bin bei jeder Störung sofort hellwach. Als Kind habe ich zusammen mit meiner Mutter in einem Zimmer geschlafen. Sie hat fast jede Nacht im Schlaf geschrien, laut und voller Panik. Ich konnte ihren Schreien nicht entkommen.

Die Träume, in denen meine Mutter vorkommt, sind die schlimmsten. Sie starb kurz vor meinem vierzigsten Geburtstag. In meinen Träumen ist sie lebendig, es geht ihr gut, sie ist bei uns. Das ist das Einzige, was zählt, ganz gleich, welche Schrecken in den Träumen lauern. Wenn mir nach dem Aufwachen klar wird, dass sie nicht mehr lebt, erfüllt mich eine fürchterliche Traurigkeit. Ich wünsche mir so sehr, einmal im Leben einen schönen, fröhlichen Traum zu haben!

Lily Brett, 68, ist Schriftstellerin. Sie wurde 1946 in einem bayerischen Lager für Displaced Persons geboren, ihre Eltern hatten im Ghetto von Łódź geheiratet und getrennt voneinander das Vernichtungslager Auschwitz überlebt. Sie wuchs in Australien auf und lebt heute in New York. Vergangenen Herbst erschien ihr aktuelles Buch "Immer noch New York". In den Hamburger Kammerspielen lief ihr Stück "Chuzpe"

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio