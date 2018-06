Deutschlandkarte Studentinnenverbindungen

Studentenverbindungen sind für viele ein Relikt aus vergangenen Zeiten, Einrichtungen, in denen konservative Männer antiquierte Rituale pflegen, trinken und fechten. So weit die Klischees. Eines von ihnen widerlegt unsere Karte: Nicht nur Männer, auch Frauen schließen sich Verbindungen an. Wir zeigen jene 50, die ausschließlich Studentinnen aufnehmen. Wie die ersten akademischen Damenverbindungen, die während der NS-Zeit verboten wurden, haben auch sie sich lateinische Namen gegeben, sowie Wappen, Erkennungsfarben – und Wahlsprüche. Zum Beispiel Vivat amicitia nostra, "Es lebe unsere Freundschaft" (AV Laetitia zu Tübingen). Die Gründe, sich einer Verbindung anzuschließen, sind auch Kontakte und gemeinsame Interessen. Bei der Akademisch-Musischen Damenverbindung Caecilia zu Hamburg etwa ist das Interesse die Musik. 33 der 50 Verbindungen entstanden seit dem Jahr 2000. Die Generation Y ist also so konservativ wie ihr Ruf. Auch die Frauen erfüllen gewisse Klischees.

Recherche Anton Dorow