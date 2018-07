Das Herz eines Elektrorads ist sein Akku. Wenn der Akku nicht funktioniert, ist es, als habe das Rad seine Bestimmung verloren.

Genau so stand das One X des Schweizer Herstellers YouMo einige Tage neben meinem Schreibtisch: mit einem Herzfehler. Der Gedanke, dieses Trumm ohne elektrische Unterstützung zu bewegen, erschien mir abwegig. Ein neuer Akku wurde geliefert. Nach drei Stunden Aufladen war das Rad wieder voller Energie.

Das Elektrorad hat eine Schiebehilfe und fünf "Unterstützungsstufen" – vergleichbar mit der Gangschaltung am Auto. Es sieht nicht nur aus wie eine Harley, sondern ist auch (fast) genauso schwer. "Was ist das denn?", hörte ich eine erstaunte Stimme neben mir, als ich noch keine fünfzig Meter weit gekommen war. Ich hätte gern geantwortet. Aber ich fuhr gerade mit ziemlichem Schwung über die Straße, inmitten des geschäftigen Wochenendverkehrs.

An den breiten Sattel und die breitbeinige Haltung musste ich mich erst gewöhnen – man sitzt weder vornübergebeugt wie auf einem Rennrad noch aufrecht wie auf einem Hollandrad, sondern irgendwo dazwischen. In jedem Fall sehr bequem. Aber ich bin noch jung und zumindest nicht ganz unsportlich – braucht man da so viel Komfort? Ich rollte raus aus der Stadt, Richtung Grunewald, die meiste Zeit mit Unterstützungsstufe drei. So musste ich zwar immer noch kräftig in die Pedale treten, spürte aber nicht mehr das enorme Gewicht.

Ich fühlte mich wie ein Fels in der Brandung: Die dicken Reifen, den starken Rahmen und den höhergelegten Lenker konnte nichts aus der Ruhe bringen. Unbeeindruckt von Unebenheiten, glitt ich durch Parks, über Fahrradwege, bis auf die Teufelsseechaussee im Grunewald.

Inzwischen tröpfelte es ein wenig, die Wege waren erdig, manchmal matschig. Das One X ist für solches Gelände nicht gemacht, eher für befestigte Straßen. Auf dem Rückweg kam ich noch einmal in Fahrt, als ich auf gerader Strecke – mit unterstützendem Zug des Motors – den einen oder anderen Radfahrer hinter mir ließ. Das Display zeigte 30 gefahrene Kilometer. Der Akku hatte noch 80 Prozent seiner Ladung. Aber bis zu meinem bequemen Sessel zu Hause war es nicht mehr weit.

Technische Daten



Rahmen: Aluminium, Elektromotor, Leistung: 500 Watt (0,68 PS), Reichweite: 50–100 km, Reifengröße: 24 x 3 Zoll, Schaltung: 10-Gang-Kettenschaltung, Gewicht (ohne Akku): 25 kg, Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen, Basispreis: 4.090 Euro

Elisabeth Bauer ist Hospitantin beim ZEITmagazin