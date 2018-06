Ich habe einen Traum Dree Hemingway

Viele meiner Träume berühren mich zutiefst. Vor ein paar Monaten spielte ich gerade bei einem Film mit und wollte eine Drehpause für einen Urlaub auf Hawaii nutzen. Kurz bevor es losgehen sollte, träumte ich von einem Vulkanausbruch auf der Insel. Die Lava ergoss sich überallhin, ich war in Panik und versuchte zu fliehen. Dabei zog ich mir Verbrennungen zu.

Total derangiert kam ich in meinem Traum zurück ans Filmset. Die Kollegen waren besorgt und fragten, ob ich in einem solchen Zustand überhaupt weiterdrehen könne. In diesem Moment wachte ich auf und wusste sofort: Ich werde auf keinen Fall nach Hawaii fliegen, sondern den Flug umgehend stornieren.

Ein anderer Albtraum ist zum Glück auch schon eine Weile her. Er hatte mit "Burning Man" zu tun, diesem großen Festival in der Wüste von Nevada. Im vergangenen Sommer war davon in meinem Bekanntenkreis häufig die Rede, und ich fragte mich, warum. Ich kannte die Veranstaltung nur von Fotos: erwachsene Menschen in Strumpfhosen, Kostümen, Feenkleidern – ein irritierender Anblick. Jedenfalls wurde ich im Traum von all diesen verkleideten Leuten verfolgt. Ich flüchtete in ein Hotel und platzte in ein Zimmer hinein, in dem gerade ein Fotoshooting mit Clowns stattfand. Es war mir unangenehm, und ich wollte ins Bad ausweichen, aber dort lagen auf dem Boden siamesische Zwillingsbabys. Dieser Traum hat mich ziemlich verstört.

Ich bin in Idaho aufgewachsen und habe als Kind oft Sex and the City geguckt. Die Serie prägte meine Vorstellungen von New York. Die Stadt erschien mir als das Mekka der Mode und der schönen Menschen. Und als ein Ort, an dem offenbar alles akzeptiert wurde. Deshalb träumte ich davon, dort zu wohnen. Ich wollte ein Leben führen, wie ich es aus dem Fernsehen kannte. Und Nachbarn haben. Die gab es bei uns in Idaho nämlich nicht.

Mit 17 zog ich tatsächlich nach New York. Die Stadt ist ein guter Ort, um der zu werden, der man sein möchte. Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt angekommen, an dem ich näher an der Natur leben will. Ich möchte ein langsameres Leben führen. Daher träume ich davon, eines Tages ans Meer zu ziehen. Das Leben am Wasser stelle ich mir wie eine Meditation vor: Die Tage wären nicht durchgeplant, man würde wie ein Hippie leben, sich nicht um viel kümmern müssen, sein eigenes Gemüse anbauen, frischen Fisch fangen. Wobei ich zugeben muss, dass ich nichts Selbstgefangenes essen könnte. Ich war mal auf den Bahamas zum Speerfischen, das hatte ich zuvor für eine Rolle lernen müssen. Ich tauchte etwa sechs Meter unter Wasser. Plötzlich sah ich einen Hummer und setzte zum Stoß an. Als der Speer den Hummer traf, hörte ich einen Schrei. Mir war nicht bewusst, dass Hummer Laute von sich geben. Ich erschrak und fühlte mich schuldig. Das erlegte Tier später zu essen, brachte ich einfach nicht übers Herz.

Dree Hemingway, 27, ist die Urenkelin von Ernest Hemingway. Sie absolvierte zunächst eine Ballettausbildung, bevor sie als Model und Schauspielerin zu arbeiten begann. Sie lief unter anderem für Givenchy, Chanel und Lanvin über den Laufsteg. In Deutschland war sie zuletzt für die Mercedes-Benz Fashion Week tätig

