Kaktus Angestachelt

Der Kaktus war einmal die Pflanze des hoffnungslosen Spießers. Und nun ist er quasi der Hipster unter den Gewächsen. Der Kaktus begegnet einem auf Kunstmessen, in Koch- und Lifestylemagazinen, in Wohn- und Design-Blogs. Das New Yorker Gather-Journal beschreibt, wie man eine Kaktusfrittata zubereitet. Auf dem Interieur-Blog Freunde von Freunden, auf Pinterest oder Instagram präsentieren die Mitglieder der kreativ-bürgerlichen Milieus ihre Kakteen auf schönen Parkettböden, Kaffeetischen oder weiträumigen Balkons.

Wie konnte es bloß so weit kommen? Wie ist der Kaktus zur Modepflanze geworden – obwohl er vom Wesen her doch eher ein Anti-Zeitgeist-Gewächs ist? Denn Kurzlebigkeit ist nicht die Sache des Kaktus. Die Wüstenpflanze hat einen sagenhaften Überlebensdrang: Einem säulenförmigen Kaktus, einem Cereus, zum Beispiel kann der Wind den Kopf abschlagen. Nach einer Weile wachsen dem Cereus zwei Köpfe nach. Einen Goldkugelkaktus braucht man zehn Jahre lang nicht zu gießen – das jedenfalls hat ein Gärtner in Norddeutschland ausprobiert. Der Kaktus nimmt sich das Wasser einfach aus der Luft. Mit seinen Stacheln wehrt er Insekten und andere Tiere ab, die an die gespeicherten Wasservorräte herankommen möchten.

Der Kaktus ist ein Einzelgänger, er wächst in Ruhe vor sich hin. Er braucht nichts und will nichts. Das fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Als Goethe in Rom wohnte, besaß er einen Feigenkaktus. Im Jardin Majorelle in Marrakesch, legendär für seine vielen Kugel- und Säulenkakteen, holte sich Yves Saint Laurent Inspiration für seine Modekollektionen (dort ließ er auch seine Asche verteilen). David Lynch zog sich, nachdem er Blue Velvet gedreht hatte, in sein Haus in Los Angeles zurück und erholte sich von den Dreharbeiten in einem Garten voller Kakteen.

Doch woher kommt die neue Liebe zum Kaktus? Der Belgier Mark Colle, der als Florist Raf Simons’ und Dries Van Notens Modeschauen begrünt, sagt: "Für mich erklärt sich die aktuelle Verehrung von Kakteen durch den Hype um Los Angeles und die Wüstenästhetik dort. Ständig sehe ich Fotostrecken in internationalen Magazinen, die mit dem L.A.-Thema spielen." Viele Künstler und Designer, die er kenne, zögen nach L.A. oder träumten zumindest davon. Auch der aus Bayern stammende Modedesigner Bernhard Willhelm lebt in einer Künstlergemeinschaft in den Hollywood Hills. Auf einem Blog präsentiert er stolz seine Kakteensammlung und schwärmt von deren Zauber. Und für die kalifornische Landschaftsarchitektin Judy Kameon sind die Pflanzen erste Wahl, wenn sie Läden von Balenciaga oder Isabel Marant in West Hollywood begrünt. "Sie haben eine unglaubliche skulpturale Ästhetik. Die verschiedenen Farben und Formen sowie ihre Eigenwilligkeit inspirieren mich sehr", sagt Kameon. Man könne zwar planen, wie so ein Garten aussehen solle, aber letztlich entschieden die Kakteen mit, denn sie wüchsen unterschiedlich schnell, und sie veränderten manchmal sogar ihre Farbe. Die verschiedenen Farbnuancen hängen dabei von der Zusammensetzung der Erde ab, aus der ihre Wurzeln die Nährstoffe aufnehmen. Momentan ist Kameon in Verhandlungen, den Garten vor dem neuen Geschäft von Saint Laurent in L.A. zu entwerfen. Hedi Slimane, der Chefdesigner des Labels, sei vor allem an Kakteen interessiert, erzählt Kameon.

Und wahrscheinlich spielt auch die mittlerweile wieder stilprägende Mid-Century-Architektur für die Popularität der Wüstenpflanze eine Rolle. In vielen Gärten der Mid-Century-Klassiker in Kalifornien und Arizona stehen auffällige Kakteen, zum Beispiel in Frank Lloyd Wrights Wohn- und Atelierhaus Taliesin West. Da wächst eine Parodia aus der Fassade, riesige Ferokakteen verzieren den Garten.

Nicht ganz unwichtig für die Popularität des Kaktus ist auch die Tatsache, dass seine Bedürfnislosigkeit ihn zum idealen Mitbewohner für Menschen macht, die wenig zu Hause sind. Leise vor sich hin wachsend, ist der Kaktus Ruhepol für Menschen in hektischen Berufen. Denn eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Wir brauchen den Kaktus vielleicht – aber der Kaktus braucht uns bestimmt nicht.

Es gibt eine Szene im Western-Klassiker Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Der Regisseur John Ford zeigt dem Zuschauer darin ein abgebranntes Haus in der totalen Ödnis. Es ist, als wolle er das Ende des Wilden Westens in diesem einen Bild darstellen. Im Garten vor den Trümmern stehen Opuntien. Sie blühen.