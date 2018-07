Männer tragen nicht einfach so Schmuck. Männerschmuck muss stets eine Funktion haben. Eine Uhr, auf der man die Zeit ablesen kann. Manschettenknöpfe, die den Ärmel zusammenhalten. Ein Ehering, der anzeigt, dass man verheiratet ist. Selbst der Siegelring findet noch Freunde, obgleich man heutzutage eher selten in die Situation gerät, sein Familienwappen in Siegelwachs zu pressen.

Männer haben offenbar Scheu, sich einfach so zu behängen. Man würde sich ja dem Verdacht aussetzen, besser aussehen zu wollen. Aber was spricht eigentlich dagegen? Wer sich mit der Geschichte des Herrenschmucks beschäftigt, der stellt fest: Auch früher haben Männer sich nicht einfach grundlos behängt. Der Schmuck wurde schon immer mit verschiedensten Bedeutungen assoziiert – etwa der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder mit gesellschaftlichem Status. Und es ging bei Männerschmuck stets um die ganz großen Themen: Glaube, Liebe, Tod. Schon im alten Ägypten dienten Schmuckstücke nicht nur als Dekor, sondern auch als symbolische Schutzobjekte und Talismane. Die Toten etwa wurden für das Leben im Jenseits reichlich mit Schmuck ausgestattet. In der Karolingerzeit wurden Broschen mit gewölbten Edelsteinen verziert. Die damals sehr beliebte Ringbrosche galt als Symbol für treue Freundschaft.

Das einzige Milieu in Deutschland, in dem Männer heute noch ohne Scheu Schmuck tragen, ist die Rapper-Szene. Dort gilt es noch als Zeichen des sozialen Aufstiegs, sich mit Gold zu behängen. Oder aber die folkloristischen Trachtengruppen: Bayerische Gebirgstrachten beispielsweise bieten Männern viel Gelegenheit, sich zu schmücken. Etwa mit einer Talisman-Kette – dem sogenannten Charivari –, mit Federn oder verschiedensten Anstecknadeln.

Grundsätzlich gilt: Je älter man wird, desto schmucker muss es sein. Das wäre jedenfalls ein wünschenswerter Ansatz für die Männermode. Heute verzichten Männer im Alter auf die Krawatte, um jünger zu wirken. Dabei sollte man aber nicht jünger, sondern vor allem schöner wirken wollen. Üben lässt sich das derzeit leicht mit Herrenbroschen, wie sie in einigen Kollektionen zu sehen sind: bei Valentino mit grafisch-abstrakten Gesichtsprofilen aus Gold und Emaille, bei Dior Homme als runde Anstecker mit gepressten Blüten. Und bei Givenchy baumeln rote Algen, Sterne oder Kreuze an einer goldenen Nadel. Das sieht dann schon fast wie ein Charivari aus.