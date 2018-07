Amerikanische Provinz In einem Land vor unserer Zeit

Alec Soth ist Experte für Einsamkeit. In der Vergangenheit hat er Eremiten in der amerikanischen Wildnis aufgesucht – verschrobene Einzelgänger, Waffennarren und Höhlenbewohner. Ein ganz anderes Ziel hat seine neue Serie von Fotografien: Jetzt spürt Soth gesellschaftlichen Ritualen in der amerikanischen Provinz nach und verfolgt damit das Gegenteil von Einsamkeit, nämlich das menschliche Streben nach Gemeinschaft. Drei Jahre lang hat er sich als Lokalreporter ausgegeben und zusammen mit einem Autor im Eigenverlag eine kleine Zeitung herausgebracht. Inspiriert von Fotojournalisten der vierziger und fünfziger Jahre, haben die beiden Gemeindesitzungen, Schulveranstaltungen, Tanzabende besucht. Oft fragt man sich, ob das wirklich das 21. Jahrhundert ist – die Bilder wirken, als ob die Zeit in Amerika auf dem Land stehen geblieben wäre: der lächelnde Herr, der einen Paartanz alleine vorführt, oder der Junge mit Cowboyhut und Zigarette im Mundwinkel.



Als Kunstwerke können die Fotografien für sich alleine stehen, losgelöst von der journalistischen Produktion. Sie geben Rätsel auf, wie die Buchstaben JESUS als Kondensstreifen im Himmel über einem Motel, die Familie am Straßenrand, das von Schlingpflanzen überwucherte Holzhaus. Fast möchte man rufen: "Hallo, ist da jemand?" Alex Soths Bilder zeigen Individualisten, die nach Geborgenheit suchen oder sich abschirmen, aber in allen Bildern schwingt eine unerfüllte Sehnsucht mit und, ja, auch wieder Einsamkeit.

1/11 Bil. Sandusky, Ohio, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 2/11 Bree. Liberty Cheer All-Stars. Corsicana, Texas, 2013 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 3/11 Brian. Williston, North Dakota, 2013 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 4/11 Billy. Ironwood, Michigan, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 5/11 Near Kaaterskill Falls, New York, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 6/11 Grand Junction, Colorado, 2013 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 7/11 Bradley Lock and Key. Savannah, Georgia, 2014 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 8/11 Crazy Legs Saloon. Watertown, New York, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 9/11 Jan. Saratoga Race Course. Saratoga Springs, New York, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 10/11 Marie. Saratoga Race Course. Saratoga Springs, New York, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie 11/11 Prattsville, New York, 2012 ©Alec Soth/MagnumPhotos/Agentur Focus/Courtesy Loock Galerie

Lisa Zeitz ist Chefredakteurin der WELTKUNST, dem Kunstmagazin der ZEIT. Zum Berliner Gallery Weekend eröffnet Alec Soths Ausstellung "Songbook" in der Loock Galerie (1. Mai bis 6. Juni)