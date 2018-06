Von A nach B Ein fast schon selbstfahrendes Auto

Natürlich ist der Q5 kein schlechtes Auto. Ein Premiumfahrzeug von Audi. Gute Verarbeitung. Knappe Spaltmaße. Kräftiger Motor. Und so wie Audi ihn ausgestattet hat, ist er sogar mehr als gut. Sport-Design. Leder überall. Siebengang-Automatik mit Wippschaltern am Lenkrad. Fast konnte man vergessen, dass man in einem SUV, also in einem Gelände-Laster unterwegs war, so leicht fuhr das Auto an. Das Gewicht und die Höhe machen sich allerdings in engeren Autobahnkurven bemerkbar. Da wirken große Kräfte nach außen.

Dafür fand meine Fünfjährige die Kiste super – sie mag Autos, wenn sie besonders groß sind. Meine Zehnjährige dagegen mag kleine Autos, sie fand den Audi zu klobig. Und das mit dem Geländefahrzeug, das doch vornehmlich in der Stadt unterwegs sein soll, hat sie gar nicht richtig glauben können. Es ist ja auch ein Wahnsinn der modernen Autokonsumgesellschaft.

Aber egal, das will ich nicht vertiefen. Erzählen will ich von der Autobahnfahrt nach Süden. Dazu muss man wissen: Der Q5 ist schon halb selbstfahrend. Automatische Abstandswahrung? Kein Problem. Er hat sogar eine Autokorrektur, wenn man, ohne zu blinken, über den Rand einer Fahrspur fährt. Dann gibt die Lenkung Gegendruck. Erst erschrickt man, so bei Tempo 150, aber dann ist es schon ein lustiger Service.

Bloß, das automatische Auto hatte ein gemeines Navigationssystem. Dieses Navi sagte allzu früh an, wenn man abbiegen sollte. "Jetzt rechts fahren!!!", schallte es aus den Lautsprechern – auch wenn man die vorige Abfahrt noch gar nicht passiert hatte. Das geschah nicht etwa einmal, sondern dreimal. Beim ersten Mal verließen wir deswegen bei Hockenheim die Autobahn, statt in Richtung Karlsruhe abzubiegen. Dann ging es eine Weile durch die Walachei. Beim zweiten Mal fielen wir wieder auf den Computer rein, diesmal lockte er uns auf eine Großbaustelle. Das war nicht besonders lustig.

Beim dritten Mal aber, das war in München, gaben wir acht. Fast hätten wir die angesagte Abfahrt genommen – und wären im falschen Stadtteil gelandet. Doch in letzter Sekunde steuerte ich gegen, überwältigte auch noch die Lenkkorrektur und erkämpfte uns den Weg ans Ziel.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor, Leistung: 140 kW (190 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 8,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, CO2-Emission: 149 g/km, Durchschnittsverbrauch:5,7 Liter, Basispreis: 41.800 Euro

Uwe Jean Heuser leitet das Ressort Wirtschaft der ZEIT.