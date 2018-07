Das war meine Rettung "Wir sind vogelfrei"

ZEITmagazin: Herr Erzbischof, Sie haben miterlebt, wie der "Islamische Staat" im Irak Christen gewaltsam aus ihren angestammten Gebieten vertreibt; Sie mussten selbst fliehen, als vorigen Sommer der große Exodus aus Mossul begann. Was kann ein Geistlicher tun, wenn eine Armee bewaffneter Gotteskrieger angreift?

Yoanna Petros Mouché: Wenigstens nicht gleich weglaufen. Als der IS kam, lebten über 10.000 christliche Familien, das ist die Mehrheit meiner Gemeinde, in der Stadt Karakosch vor den Toren Mossuls. Nachdem Mossul eingenommen worden war, beschossen uns die Dschihadisten, doch die kurdischen Peschmerga verteidigten Karakosch. Ich habe zuerst vergeblich zwischen den Kurden und dem IS vermittelt, danach blieb ich mit meinen Priestern und insgesamt etwa 100 Gläubigen im menschenleeren Karakosch zurück. Erst als am 6. August der IS einrückte, flohen wir nachts in größter Eile, ich konnte nicht einmal eine Soutane mitnehmen. Aber viel schlimmer war, dass aus den Dörfern der Ninive-Ebene Mädchen und Frauen verschleppt wurden und wir nichts für sie tun konnten.

ZEITmagazin: Wohin flohen Sie?

Petros Mouché: Nach Erbil, wo die meisten unserer Vertriebenen bereits waren. Viele mussten zuerst im Freien oder in der Kirche kampieren. Jetzt ist es sehr kalt in den Abrisshäusern, den Zelten und Containern. Es breiten sich Krankheiten aus.

ZEITmagazin: Sie selbst wohnten zunächst in einem winzigen, mit Menschen vollgestopften Haus und konnten Ihren Schlafplatz oft nur für wenige Stunden nutzen. Was taten Sie tagsüber?

Petros Mouché: Ich bin durchs Kurdengebiet gereist und habe so viele Menschen wie möglich besucht, mit ihnen gebetet, die Messe gelesen. Der gemeinsame Glaube gibt uns Trost und Halt. Wir sind ja auf 57 Orte verstreut.

ZEITmagazin: Was raten Sie Ihren Schutzbefohlenen?

Petros Mouché: Ich will, dass wir nach Karakosch zurückkehren. Wir Christen waren hier seit über 2.000 Jahren zu Hause. Allerdings glaube ich nicht, dass wir mit unseren sunnitischen Nachbarn wieder zusammenleben könnten, nachdem sie unsere Häuser geplündert und sich unser Land angeeignet haben. Momentan kann ich leider niemandem abraten, der auswandern will. Einige von uns sind nach Deutschland gegangen, aber die meisten sind völlig mittellos. Ich habe mich mit anderen irakischen Bischöfen zusammengetan, um Schulen in Erbil zu eröffnen, damit unsere Jugend wenigstens weiter lernt.

ZEITmagazin: Sie haben bei der amerikanischen Botschaft im Irak um Hilfe ersucht und die Diplomaten mit harten Worten aufgefordert, etwas zu tun.

Petros Mouché: Unter Saddam Hussein hatten Christen zwar keine vollen Rechte, aber sie lebten in Sicherheit. Jetzt sind wir vogelfrei. Wenn die Amerikaner und die Vereinten Nationen schon zugelassen haben, dass wir vertrieben, verschleppt und ermordet werden, dann sollen sie uns wenigstens ein sicheres Gebiet zuweisen, wo wir gemeinsam weiterleben können – statt zerrissen zu werden. Ich habe die amerikanischen Diplomaten gefragt: "Wollen Sie uns entwurzeln? Mit jedem Tag der Unsicherheit werden meine Gläubigen hoffnungsloser und depressiver."

ZEITmagazin: Und Sie selbst?

Petros Mouché: Ich bin sehr traurig. Wenn die Kranken mich um Medikamente anflehen und ich ihnen nichts geben kann, ist das schrecklich. Manchmal komme ich mir vor wie ein Vater, der mit leeren Händen heimkommt, und seine Kinder weinen vor Hunger. Was kann der hilflose und wütende Vater tun? Die Kinder schlagen? Die Frau schlagen? Ich weine und bete mit ihnen.

ZEITmagazin: Sie reisen nun durch Europa und bitten um Hilfe. Was hilft Ihnen selbst in Ihrem Leid?

Petros Mouché: Mit Geld helfen uns einzelne Christen und Gemeinden überall. Aber mich persönlich retten solche Momente wie neulich in Frankreich. Dort war ich, um Spenden zu sammeln, als ein kleines Mädchen zu mir sagte: Ich kann dir nicht helfen, aber ich bete für dich. Außerdem habe ich eine französische Freundin, die Ärztin und Nonne ist. Sie hat mich für zwei Tage ins Kloster eingeladen, damit ich mich ausruhe. Sie sagte: So lange wird Gott deine Gläubigen daheim schon beschützen, auch wenn du weg bist. Diese Freundin werde ich bald in Frankreich besuchen. Auf die zwei Tage freue ich mich. Und ich bin überzeugt, solange wir nicht vergessen, wo wir herkommen, solange wir an Gott glauben, gibt es Rettung für uns, auch für mich.

Yoanna Petros Mouché, 71, ist in Karakosch im Irak geboren. Als Erzbischof der Diözese Mossul ist er das Oberhaupt von 60.000 syrisch-katholischen Christen, einer der vielen christlichen Glaubensgemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten.



Das Gespräch führte Evelyn Finger. Sie gehört neben dem Psychologen Louis Lewitan, der Fotografin Herlinde Koelbl und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe.