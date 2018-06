Iris Berben Bolognese

Zutaten für etwa 4 Personen

500 g Spaghetti, je 2 Tassen (etwa 300 g) Zwiebeln, Staudensellerie, Möhren (klein gehackt), etwa 150 g geräucherter Schinken (klein gehackt), Olivenöl, 2 Knoblauchzehen (in Scheiben geschnitten), 300 g Rinderhackfleisch, 300 g Hackfleisch vom Kalb (beides vom Metzger am besten zweimal durchgedreht), 150 g Tomatenmark, ca. 150 ml trockener Weißwein, Salz, Pfeffer, 1 Prise Muskat, getrocknetes Chili und Thymian (nach Geschmack), ein Rosmarinzweig (vor dem Servieren herausfischen), 1 Dose Tomaten (stückig), ca. 1 l Wasser, Butter, 200 g Hühnerleber (sehr klein gehackt), Sahne (nach Geschmack), Parmesan und Basilikum zum Servieren

Bei Bolognese denke ich eigentlich immer sofort an Freunde. Mit ihnen am Tisch sitzen, einen großen Topf Bolognese vor uns, Spaghetti, Parmesan und ein Hobel, ein Teller voller Basilikumblätter und genügend Rotwein. Reden, lachen, nachfüllen. Dazwischen immer mal wieder den Topf auf die Herdplatte stellen, ein wenig Wein in die Soße geben und sie heiß werden lassen.

So kann man Stunden verbringen. Stunden braucht allerdings auch eine gute Bolognese:

Ich dünste Zwiebeln, Staudensellerie, Möhren und geräucherten Schinken etwa 10 Minuten lang in Olivenöl. Knoblauch dazugeben, das Fleisch ebenfalls und alles unter ständigem Rühren noch mal 10 Minuten dünsten. Dann das Tomatenmark hinzufügen, auf großer Flamme unter ständigem Rühren einkochen lassen und mit Weißwein ablöschen.

Salz, Pfeffer, Muskat, Chili, Thymian, Rosmarin und Tomaten hinzufügen und die Hitze reduzieren. Ab jetzt soll die Soße einkochen: Man gießt immer wieder mit Wasser und Wein auf, rührt regelmäßig um – 3 bis 4 Stunden lang kocht die Bolognese so im offenen Topf.

Die Hühnerleber kurz in Butter anbraten und die letzten 10 Minuten in der Soße mitkochen lassen. Meine Geheimwaffe ist zum Schluss noch ein guter Schuss Sahne – dann sofort servieren.

Falls die Freunde in ihrem Fressrausch nicht alles aufgegessen haben, friere ich die restliche Bolognese ein und freue mich auf ein Essen ganz für mich allein.

Iris Berben, 64, ist Schauspielerin und Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Aktuell ist sie in dem Kinofilm "Traumfrauen" zu sehen