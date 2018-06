Vincent Klink Erbsensuppe mit Minze

Zutaten für 4 Personen

3 Schalotten (sehr fein gehackt), 1 EL Olivenöl, 100 ml Weißwein, 800 ml Fleischbrühe (oder Gemüsebrühe), 250 g frische Erbsen (aus der Schote entfernt), etwas Salz, Pfeffer, 1 Msp. Muskat, 1 Prise Zucker, 1 Stängel frische Minze, 50 g Parmaschinken (in sehr feine Streifen geschnitten)

Eigentlich gehört die "Erbswurst" – erfunden 1867 von dem Berliner Koch Johann Heinrich Grüneberg und bei der Armee als eiserne Ration eingesetzt – zum Weltkulturerbe erhoben: Sie ist eine der ganz wenigen Militärerfindungen, die nicht Tod und Verderben bringen. Bald war die getrocknete Erbsensuppe auch bei Zivilisten beliebt, nicht nur zu Hause konnte man daraus mit etwas Wasser schnell ein nahrhaftes Gericht zaubern, auch beim Wandern oder Bergsteigen. Allerdings enthalten die Portionstabletten neben Erbsenmehl, Zwiebeln und Gewürzen heute auch Geschmacksverstärker, Aroma und Hefeextrakt, weshalb wir das folgende Rezept bevorzugen.

In einem Topf die Schalotten in Olivenöl farblos anschwitzen. Weißwein dazugeben und etwas einkochen lassen und mit Brühe auffüllen und aufkochen. 200 Gramm Erbsen dazugeben und circa 8 Minuten bei kleiner Flamme ziehen lassen. Anschließend alles ausgiebig mixen und durch ein Sieb passieren. Die Suppe nochmals kurz aufkochen und mit Salz, Pfeffer, Muskat und einer Prise Zucker abschmecken. Für die Einlagen die restlichen Erbsen kurz in Salzwasser blanchieren, abschütten und abtropfen lassen. Minze abspülen und trocken schütteln. Minzeblätter in feine Streifen schneiden. Blanchierte Erbsen, den Schinken und Minzestreifen in den Suppenteller geben, servieren.

Der Gedanke an den Parmaschinken könnte so manchen Vegetarier an Mord erinnern. Also weglassen. Für die anderen gilt: Achten wir wenigstens darauf, dass wir ihn einem Schwein verdanken, das mindestens so glücklich gelebt haben sollte wie die Esser, die sich daran laben.

Vincent Klink, 66, war Inhaber des Restaurants Postillon und führt jetzt die Wielandshöhe – beide wurden mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Er ist zudem Autor und Fernsehkoch