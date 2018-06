Der Mann hat zur Tasche ein schwieriges Verhältnis. Vor allem, weil er meint, gar kein Verhältnis zu ihr zu brauchen. Die Tasche des Mannes war schon immer eine Funktionstasche: Männer tragen Aktentaschen, weil sie darin Bürokram transportieren müssen. Wichtige Papiere natürlich. Ein Arzt hat eine Arzttasche für die Instrumente, mit denen er Leben rettet. Ein Kurier hat eine Kuriertasche, damit er wertvolle Sendungen überbringen kann. Ein DJ hat eine DJ-Tasche, an der jeder erkennt, dass er hochinteressante Platten mit sich führt. Und ein Sportler braucht selbstverständlich eine Sporttasche, an der man meistens seine Sportart erkennt.

Von der Tasche lässt sich also stets auf die Funktion des Trägers schließen. Nie würde ein Mann eine Tasche einfach nur aus Spaß tragen. Einer Frau dagegen scheint die Funktion ihrer Tasche eher egal zu sein – wenn sie wichtige Unterlagen mit sich führt, kann es gut passieren, dass sie diese in ihre Handtasche stopft. Obgleich Frauen heute beruflich gleichberechtigt sind, prägt die Damenhandtasche immer noch das Bild. Sie ist eine Freizeit- und Ausgehtasche, gefüllt vor allem mit Krimskrams und Lippenstiften. Männer haben natürlich Probleme, eine solche Tasche zu tragen, und sei es eine, die genau auf sie zugeschnitten ist: Sie vermittelt ihnen das Gefühl, sie hätten nichts zu tun, außer modisch zu sein. Dabei muss der Mann heute ebenfalls allerlei Zeug mit sich herumschleppen: ein Handy, das – wie etwa das iPhone – immer größer wird, und eine Geldbörse, die wegen der vielen Plastikkarten immer dicker wird. Handy und Börse stopft er mitsamt dem Hausschlüssel in die wahre Tasche des Mannes, die Hosentasche. Weil man in der mobilen Gesellschaft eher mehr als weniger Dinge mit sich herumtragen muss, beulen sich die Hosentaschen unschön in der Leistengegend und am Hintern.

Es ist also längst an der Zeit gewesen, dieses Männerproblem angemessen zu lösen, und zum Glück propagieren viele Designer wie Givenchy, Louis Vuitton, Fendi und Kenzo jetzt die Clutch für den Mann. Eine Clutch ist eine kleine Abendtasche. Man hält sie in der Hand oder an einem Riemen am Handgelenk. Es passen gerade einmal eine Geldbörse und ein Handy hinein, so klein ist sie. Doch die Männer haben Vorbehalte: Eine Männertasche soll wuchtig sein, denn wo viel geschleppt wird, wird auch viel Verantwortung getragen. So ist leider nicht zu erwarten, dass die Männerclutch sich schnell durchsetzt.

Foto: Clutch von Givenchy, 450 Euro