Ich befürchte, ich besitze kein Unterbewusstsein. Andere Menschen träumen verrückte, abgefahrene Dinge, die anscheinend tief aus ihrem Unbewussten kommen. Freunde erzählen mir oft von ihren komplexen, bedeutsamen Träumen. Meine sind völlig anders. Sie sind direkt mit dem profanen Alltag verknüpft: Wenn ich hungrig ins Bett gehe, träume ich davon, zu essen. Wenn ich wütend auf jemanden bin, träume ich davon, ihn ins Gesicht zu schlagen. Lese ich in der Zeitung von einer Mordserie, träume ich davon, von einem Killer verfolgt zu werden. Wenn ich vom Fliegen träume, dann deswegen, weil ich am Tag zuvor Vögel beobachtet habe. So einfach ist das bei mir.

Deshalb spielte wohl auch Darth Vader die männliche Hauptrolle in meinen ersten erotischen Träumen. Ich war ungefähr zehn und hatte Star Wars gesehen. Der ganze Film hat mich begeistert, aber die Figur, die mich besonders faszinierte, war Darth Vader. In meinem Traum kommt er mir näher und näher, ich bin total verliebt in ihn! Sein Atem wird immer lauter, aber in dem Moment, in dem ich ihm die Maske abnehme, wache ich auf. Immer. Ich hatte diesen Traum in meiner Jugend bestimmt zehn Mal. Meine erste sexuelle Regung hat Darth Vader in meinen Träumen ausgelöst. Deshalb liebe ich die Figur bis heute.

Dass es Menschen gibt, die in ihren Träumen Antworten auf Lebensfragen suchen oder denen ein schlechter Traum die Stimmung für den gesamten Tag verhagelt, beunruhigt mich. Ich denke dann immer, so jemand muss einer komplett anderen Spezies angehören als ich, wir können unmöglich beide ein menschliches Wesen sein! Meine Träume haben keinen Einfluss auf mein reales Leben.

Mit meinen Tagträumen ist das anders. Wenn ich mir etwas vorstelle, wird es irgendwann zur Obsession. Ich denke ständig daran und muss irgendwann den Gedanken in die Tat umsetzen. Wenn mir das nicht gelingt, werde ich unzufrieden und bereue meine Versäumnisse. Und ich hasse es, etwas zu bereuen!

Mein Leben ist ein wahr gewordener Traum, ich lebe in der Stadt, die ich liebe, kann meine Rechnungen mit einer Arbeit bezahlen, der ich mit Begeisterung nachgehe, kann meine Leidenschaften ausleben. Da bleibt nicht viel Platz für Wunschträume. Einen gibt es allerdings doch: Ich träume davon, meine Familie, meine Heimat besuchen zu können, wann immer ich möchte. Wenn ich heutzutage Sehnsucht nach meinem Zuhause habe, besuche ich den Iran in meinen Tagträumen. Ich schaue mir alte Fotos an und stelle mir beispielsweise vor, in einem Rosengarten spazieren zu gehen. Es fällt mir sehr leicht, solche Bilder heraufzubeschwören und in Gedanken dort zu sein. Und eines weiß ich sicher: Selbst wenn mir die Reise in die Heimat zu Lebzeiten nicht mehr vergönnt sein sollte, sie müssen mich in heimischer Erde begraben. Ich werde zurückkehren, tot oder lebendig! Das zu wissen macht mich glücklich.

Marjane Satrapi, 45, wuchs in Teheran auf und lebt heute in Paris. Bekannt wurde sie mit dem Comic "Persepolis", der mit großem Erfolg verfilmt wurde. Wegen ihrer Kritik an der Islamischen Revolution im Iran droht ihr in ihrem Heimatland eine Haftstrafe. Seit dem 30. April läuft in den deutschen Kinos ihr neuer Film "The Voices"

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio