Tatort zum Lesen Wer war es denn nun?

Möglichkeit 1 : Es war Silke Kern

"Wir sollten uns dringend diesen Hof noch mal anschauen. Der scheint doch der Dreh- und Angelpunkt der Familie zu sein", schlägt Brix vor. "Besser zumindest, als wenn ihr hier rumsitzt", brummt der Chef. Die beiden Kommissare fahren los. Janneke bekommt den Lehm am Tatort nicht aus dem Kopf. "Wir sollten uns in dem Gewächshaus umsehen", sagt sie. Und tatsächlich: Eingegraben in die alte Erde, finden sie eine Pistole. "Die Stümper von der Spurensicherung", ärgert sich Brix. Er will die Pistole zur KTU bringen. Janneke will in der Zeit zu Silke Kern, der Schwester des Opfers, ein familiäres Motiv scheint immer wahrscheinlicher. Sie klingelt, Frau Kern öffnet. "Ich würde gern mit Ihnen über die Musik sprechen, die am Tatort lief", sagt Janneke. "The Point. Das hat Lydia immer so gern gehört", seufzt die Schwester und hat Tränen in den Augen. "Moment, wir haben Ihnen nie den Titel des Liedes genannt", erwidert Janneke. Die Schwester bricht zusammen, Jannekes Handy klingelt. Die KTU ist dran. "Oh Gott", sagt Janneke nur und zur Schwester: "Kommen Sie bitte mit aufs Präsidium." Im Präsidium wartet schon Kollege Brix. "Die Pistole gehört Mirandas Adoptivfamilie, es sind aber auch die Fingerabdrücke von Silke Kern darauf." Die Kommissare konfrontieren die Schwester mit dieser Erkenntnis. "Die Adoptivfamilie? Welche Adoptivfamilie? Und warum kannte er die?"

"Er war zu Hause, mein Mann war zu Hause, das hatte ich doch schon gesagt", stammelt die Schwester. Janneke versteht und schaut mitleidig auf die weinende Frau. Später stehen die beiden Kommissare am Main und schauen auf die Skyline von Frankfurt. "Liebe ist mitunter wirklich kälter als der Tod", sagt Janneke. "Stell dir vor, du kommst zu deiner Schwester, fast die ganze Familie liegt erschossen im Wohnzimmer, und dein erster Gedanke ist, dass das dein Mann war, weil er Spielschulden hat und das Erbe will. Du betäubst die Tochter und die Nachhilfelehrerin, die zufällig vorbeikommt, mit dem Elektroschocker, von dem du weißt, wo er liegt. Dann schaffst du die Mädchen ins Auto vor dem Haus, versteckst sie unter der Luke, um sie vor deinem Mann zu schützen, vergräbst aber auch die Pistole, um den Mann zu schützen. Und dann", fährt Brix fort, "fährst du mit dem Bus zurück ins Haus, legst die CD mit eurem Lieblingslied von früher ein und trauerst um deine Schwester. Und am Ende hat der Adoptivvater der Nachhilfelehrerin deine Familie erschossen. Aus Eifersucht. Unglaublich." Friederike und Maike Neupert

Möglichkeit 2: Es war Miranda Kador

Was befand sich in dem Päckchen, das nicht mehr zugestellt werden konnte? Kommissar Brix erinnert sich plötzlich, es noch nicht geöffnet zu haben, seit er es an sich genommen hat. Er eilt in sein Büro, um dies nachzuholen. Paul Brix liest den Inhalt des Briefes mit zunehmendem Interesse. Mit der Kenntnis des Gelesenen lehnt er sich zurück. In seinen Gedanken fügt sich das Geschehen vom Freitag zusammen: Tobias und Jule machen sich auf den Weg zur Schule, Herr Sanders fährt ins Geschäft. Lydia Sanders beginnt, die Dinge für die Fahrt übers Wochenende zu packen und die Sachen im Haushalt zu erledigen. Jule kommt wie vereinbart nicht mit. Sie hat ein Festivalwochenende zusammen mit Freunden geplant. Gleich nach dem Unterricht wollen sie losfahren. Jule will nur noch kurz über Mittag nach Hause, um sich umzuziehen und ihr Gepäck zu holen. Frau Sanders ist froh, dass das Haus leer ist, so kann sie alles zügig erledigen. Mitten in ihren Vorbereitungen steht Tobias im Flur. Der halbe Schulvormittag fällt wegen Krankheit der Lehrer aus. Doch nicht nur Tobias kommt früher als geplant nach Hause, auch Peter Sanders. Na gut, denkt Lydia, dann können wir noch gemeinsam Kaffee trinken. Kaum sitzen alle gemütlich zusammen, klingelt es an der Tür. Es ist Miranda. Lydia und Peter Sanders sind nicht begeistert, sie zu sehen. Die Beziehung zwischen ihnen ist inzwischen belastet. Die Eltern möchten, dass Jule und Miranda ihre Beziehung beenden. Schließlich weiß Miranda, dass sie die Halbschwester von Jule ist. Nur Jule weiß noch nichts davon. Irgendwann muss sie es aber erfahren. Lydia möchte Miranda gleich wieder an der Tür verabschieden, doch Miranda drängt in die Wohnung.

"Ich kenne dein schmutziges Geheimnis, Lydia. Hast du Peter nie erzählt, von wem du damals schwanger warst?"

"Was willst du?", fragt Lydia.

"Jule! Und meinen Anteil am Familienerbe!", schreit Miranda.

"Du bist verrückt! Willst du uns erpressen?", antwortet Lydia.

"Darüber werden wir noch reden – warte nur bis Montag, auf die Post", sagt Miranda.

Von jetzt an wird es immer lauter und aggressiver und schließlich handgreiflich. Plötzlich hält Miranda eine Pistole in der Hand. Lydia und Peter erstarren, Tobias flüchtet in den Wandschrank. Es fallen Schüsse. Auch der Wandschrank wird getroffen. Dann Totenstille. Miranda ist wie in Trance, legt eine CD auf, überlegt und wartet ab.

Als Jule die Haustür öffnet, hört sie Musik, und es ist dunkel. Sie will Licht machen, spürt einen Schlag und ist bewusstlos. Mit dem Zweitwagen der Sanders bringt Miranda Jule ins Versteck. Sie überlegt. Es muss so aussehen, als ob beide Mädchen entführt worden sind. Dazu muss sie zurück ins Haus. Vorher vergräbt sie die Tatwaffen im Gewächshaus. Im Hause Sanders angekommen, platziert sie ihren Rucksack und Jules Handy so, wie sie später gefunden werden.

Als Jule wieder aufwacht, weiß sie nicht, wo sie ist und wie viel Zeit vergangen ist. Miranda ist neben ihr. Von ihr erfährt sie, dass sie entführt worden sind. Ingrid Kollhoff

Möglichkeit 3: Es war Martin Kern

Anna Janneke überlegt, ob Martin Kern der Vater von Miranda sein könnte. Seine Bemerkung über die "Leckschwestern" bringt sie zum Nachdenken: Und was heißt "Ansage", warum dieser emotionale Ausbruch? Gibt es eine Verbindung zu Lydia Sanders und Miranda Kador? Seine DNA, ermittelt in dem Bordell, das er am Freitag besuchte, beweist ihre Vermutung.

Anna Janneke und Paul Brix laden Martin Kern vor und konfrontieren ihn mit ihrer Erkenntnis.

Lydia Sanders und Martin Kern hatten ein Verhältnis. Das Lied aus ihrer Vergangenheit ist The Point. Miranda ist die gemeinsame Tochter. Lydia hat Martin verlassen, bevor er wusste, dass sie ein gemeinsames Kind erwartete.

Martin heiratet die Schwester Silke. Das Verhältnis der Schwestern ist nicht nur wegen Erbauseinandersetzungen gestört. Silke leidet immer noch darunter, dass Lydia – im Gegensatz zu ihr – nie ein Problem hatte, den passenden Partner zu finden. Silke unterstützt vorbehaltlos ihren Mann, um ihn zu halten.

Martin Kern geht am Freitagnachmittag zur Familie Sanders, stellt sie zur Rede wegen der Beziehung von Jule und Miranda und erschießt die Familie im Affekt. Jule und Miranda sind Zeuginnen – unbemerkt von Martin Kern – und verstecken sich aus Angst auf dem Bauernhof des Großvaters. Regina Haut

Möglichkeit 4: Es war Silke Kern

Anna Janneke sieht Paul Brix an: "Was haben wir bis jetzt?" Sie beginnt, ihre Frage selbst zu beantworten. "Achim Lechenberg ist wahrscheinlich nur ein Spinner. Er wollte ein bisschen am Leben der Familie teilhaben und hat sich die ganzen Sachen nachgekauft. Nichts deutet darauf hin, dass er etwas mit dem Tod der Sanders zu tun hat."

"So scheint es auch bei Miranda zu sein, obwohl sie sich schon etwas merkwürdig verhalten hat", antwortet Paul Brix nachdenklich. "Auch Jule Sanders sehe ich nicht als unsere Täterin."

"Bleiben noch die Kerns." Paul Brix runzelt die Stirn. In diesem Moment klingelt das Telefon. Anna Janneke hebt den Hörer ab und hört angespannt zu. "Danke, das hilft uns jetzt wirklich weiter." Sie beendet das Telefonat und lehnt sich zurück. "Das war die Gerichtsmedizin. Der Todeszeitpunkt der drei Sanders konnte für Freitag, 15 Uhr, plus/minus 30 Minuten, bestimmt werden."

"Damit kommt Martin Kern dank seines Besuchs bei der Dame mit dem Künstlernamen nicht mehr als Täter infrage", stellt Paul Brix fest. Anna Janneke schnellt vom Stuhl hoch. "Wenn Martin Kern zur Tatzeit nicht zu Hause war, ist das Alibi seiner Frau futsch. Ich denke, wir sollten unbedingt Silke Kern noch einmal befragen."

"Gute Idee, Frau Janneke", kommentiert Riefenstahl, der gerade das Zimmer betreten hat. "Allerdings passt die Information, die ich Ihnen bringe, nicht ganz ins Bild. Es ist uns gelungen, den Besitzer des Ladens, aus dem die CD stammt, ausfindig zu machen. Ein sehr sorgfältiger Mann, der alle Anschriften seiner Kunden aufgehoben hat. Dem Verstoß gegen den Datenschutz sei gedankt. Der Käufer war Martin Kern. Demzufolge schlage ich vor, beide Kerns ins Präsidium zu holen. Ich kümmere mich um einen Durchsuchungsbeschluss."

Zurück im Präsidium beginnen Anna Janneke und Paul Brix, Martin Kern zu vernehmen. Sie konfrontieren ihn mit dem Kauf der CD, und zum Erstaunen beider gibt er den auch zu. Allerdings will er keine weiteren Angaben machen und streitet ab, mit dem Tod der Sanders in Verbindung zu stehen. "Ich bin Notarzt. Ich rette Leben und bringe keinen um." Anna Janneke beendet die Vernehmung: "Sie bleiben vorerst hier."

Anna Janneke und Paul Brix wollen gerade in den Nebenraum zu Silke Kern gehen, als Riefenstahl beide mit den Ergebnissen der Hausdurchsuchung auf dem Gang abfängt und Paul Brix einen Karton in die Hände drückt. "Auf dem Dachboden bei Sanders wurde dieser Karton mit Fotos und Briefen in einem alten Koffer gefunden. Die Fotos sind eindeutig, sie zeigen Lydia Sanders und Martin Kern in jungen Jahren als Liebespaar. Auch die Briefe sind eindeutig. Sie sind von Lydia Sanders an Martin Kern. In einem Brief beschwört sie ihre Liebe und spricht von seinem Kind, das sie erwartet. In einem anderen schreibt sie von einem letzten Versuch, ihn umzustimmen, bevor sie sich gegen das Kind entscheidet. Schließlich gibt es noch einen Brief, mit dem sie wohl die CD, die am Tatort gefunden wurde, an Martin Kern zurückschickte."

Anna Janneke und Paul Brix sehen sich verwirrt an und wissen nicht, wie sie diese neuen Erkenntnisse einordnen sollen. "Martin Kern hat eben zugegeben, der Käufer der CD zu sein. Aber er hat ein Alibi für die Tatzeit."

Riefenstahl ist sichtlich unzufrieden mit dem Verlauf der Ermittlungen. Sie gehen zu dritt zurück ins Zimmer zu Martin Kern und stellen den Karton mit den Fotos und Briefen auf den Tisch. "Sehen Sie mal, was wir in einem alten Koffer auf Ihrem Dachboden gefunden haben." Martin Kern zuckt zusammen und starrt eine Weile teilnahmslos auf den Karton. Schließlich beginnt er von Lydia Sanders und sich zu erzählen. Wie sie sich kennengelernt haben, ein Liebespaar wurden und von der ungewollten Schwangerschaft. Für ihn war damals ein Kind undenkbar. Er erzählt auch davon, dass er diese Entscheidung gegen Lydia und das Kind später bereut habe. Es sei ein großer Zufall, dass er sich Jahre später ausgerechnet in Lydias Schwester verliebt habe und dass er es als seine verdiente Strafe ansehe, nun in einer kinderlosen Ehe zu leben. Schließlich erzählt er noch von seiner ständigen Angst, dass seine Frau nach so langer Zeit doch noch etwas von der Beziehung erfahren könnte. Er hält abrupt inne und überlegt für einen Moment. "Wo, sagen Sie, haben Sie den Karton gefunden? In einem Koffer? Ich habe die Briefe und Fotos schon viele Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Aber in einem Koffer …" Er bricht mitten im Satz ab und schaut erschrocken die Kommissare an. Janneke, Riefenstahl und Brix verlassen das Zimmer.

Silke Kern ist sichtlich aufgeregt, als die drei Ermittler das Zimmer betreten. "Sie haben angegeben, dass Sie am Freitag mit Ihrem Mann zu Hause waren. Mittlerweile wissen wir, dass die Tatzeit Freitag gegen 15 Uhr war. Da Ihr Mann aber um diese Zeit nicht zu Hause war, stellt sich für uns die Frage, wo Sie waren?" Silke Kern antwortet mit lauter Stimme: "Ich war zu Hause. Das habe ich Ihnen auch schon bei unserem letzten Gespräch gesagt."

"Ja, wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Aussage noch einmal zu überdenken." Paul Brix zeigt auf die Briefe, die er in der Hand hält. "Kennen Sie die?" Silke Kern verneint. "Wir können diese Briefe auch auf Ihre Fingerabdrücke untersuchen lassen." Nach einigen Sekunden, die keine Reaktion von Silke Kern erkennen lassen, fährt er fort: "Seit wann wissen Sie von der früheren Beziehung Ihres Mannes zu Ihrer Schwester?"

"Ich weiß von keiner Beziehung. Ich weiß auch nicht, was das hier werden soll."

"Dann wissen Sie wohl auch nicht, dass das gemeinsame Kind Ihrer Schwester und Ihres Mannes am Leben ist. Dass Ihre Schwester Ihnen all die Jahre nicht die Wahrheit über das Kind gesagt hat?" Anna Janneke schaut Silke Kern herausfordernd an.

"Das ist nicht wahr! Lydia hat das Kind verloren! Mein Mann hätte nicht vor mir verheimlichen können, dass das Kind lebt!" Silke Kern blickt verunsichert die Kommissare an und beginnt, am ganzen Körper zu zittern. Dann bricht sie in Schluchzen aus.

Nach einer kurzen Unterbrechung setzen Anna Janneke und Paul Brix die Vernehmung fort und erfahren, dass Silke Kern wegen der häufigen Angelnachmittage ohne Fischfangergebnis gegenüber ihrem Mann misstrauisch wurde. So durchsuchte sie seine Sachen auf irgendwelche Hinweise, bis sie schließlich den Karton auf dem Dachboden entdeckte. Es war für sie ein Schock, dass ausgerechnet die eigene Schwester eine Beziehung mit ihrem Mann hatte. Sie war davon ausgegangen, dass das Verhältnis all die Jahre ihrer Ehe bestanden hat und sich so die vielen Angelausflüge erklärten. Daraufhin wollte sie ihre Schwester zur Rede stellen. Die hatte aber alles abgestritten, sogar das, was sie aus den Briefen erfahren hatte. Am Freitag wollte sie mit ihrer Schwester noch einmal reden. Doch die war nicht zu Hause. Da Lydia noch immer, wie es früher bei ihrem Großvater üblich war, den Schlüssel unter den Blumentopf legte, hatte sie die Möglichkeit, ins Haus zu gelangen und selbst nach Beweisen für das Verhältnis zu suchen. Sie hatte auch die CD ihres Mannes mitgenommen, um Lydia damit zu überführen. Bei ihrer Suche hatte sie dann auch den Elektroschocker und die Waffe gefunden und an sich genommen. Schließlich wurde sie von der Rückkehr ihrer Schwester, des Schwagers und des Neffen überrascht. Es gab heftige Auseinandersetzungen, Beschimpfungen und Kränkungen. Ihre Schwester wollte sogar die Polizei rufen. In ihrer Verzweiflung hat sie dann geschossen. Kurz danach hörte sie Jule nach Hause kommen. Sie bekam Panik und wollte nicht entdeckt werden. So drehte sie im fensterlosen Flur die Glühbirne locker und versteckte sich hinter der Tür. Mit dem Elektroschocker betäubte sie Jule. Nur kurze Zeit später versteckte sie sich erneut hinter der Tür, um Miranda zu betäuben. Sie brachte beide Mädchen gefesselt und mit verbundenen Augen ins Auto der Sanders und versteckte sie auf dem Bauernhof des Großvaters. Nachdem sie Miranda und Jule versteckt hatte, fiel ihr ein, dass sie im ganzen Haus Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Deshalb kehrte sie zum Haus zurück und hat alles abgewischt.

Sie wollte Miranda und Jule schon am nächsten Tag freilassen, hatte aber nicht die Nerven, den Bauernhof wieder zu betreten.

Anna Janneke und Paul Brix hören Silke Kern zu, ohne sie in ihrem Redefluss zu unterbrechen. Danach lassen sie sie abführen. Für diesen Tag ist es genug.

Ute Morguet