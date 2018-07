Bei dem einen steigt die Zahl der Kritiker, bei der anderen die Zahl der Anhänger. Doch während der Vater von Yanis Varoufakis seinen Sohn öffentlich verteidigt, bricht der Vater von Marine Le Pen mit seiner Tochter. Was ist da los?

Giorgos Varoufakis ist der Vater, der seinen Sohn in Schutz nimmt, Jean-Marie Le Pen der Vater, der seine Tochter in die Pfanne haut. 90 Jahre alt der eine, 86 der andere. In einem Interview bekundete der Grieche ungebrochenen Vaterstolz, obwohl sein Filius, der griechische Finanzminister, vom eigenen Regierungschef teilentmachtet wurde und von den Kollegen der Euro-Länder nur noch Hohn und Spott erntet. Sein Sohn sei der richtige Mann am richtigen Platz, ein großartiger Mensch, der nur deshalb keine Krawatte trage, weil er keine besitze. Außerdem möge ihn die IWF-Chefin Lagarde sehr, so wie ihn alle Frauen sehr mögen würden, "europäische und griechische". So muss ein Vater reden!

Der Franzose Le Pen hört sich ganz anders an. Seine Tochter Marine sei eine "Schande" für die Familie, es wäre "skandalös", wenn eine Frau mit "derartigen moralischen Prinzipien" Präsidentin würde, sagte er jüngst und empfahl seiner Filia, zu heiraten und den Namen Le Pen abzulegen. Ähnlich hatte er sich vor 17 Jahren über seine älteste Tochter Marie-Caroline geäußert – er hat seitdem kein Wort mehr mit ihr geredet.

Bei der Betrachtung der beiden Fälle springt ein Unterschied ins Auge: Es sind vor allem Nicht-Promi-Väter, die gegenüber ihrem Promi-Kind am Pranger eine bedingungslose Affenliebe demonstrieren. Vater Varoufakis, ein emeritierter Chemieprofessor mit kommunistischem Weltverständnis, war nie selbst ein Mann des Rampenlichts, die Scheinwerfer des öffentlichen Interesses streiften ihn erst, als sein Sohn zum sexiest politician alive aufstieg. Auch der Vater von Britney Spears, der in der Baubranche tätig ist, hat seine irrlichternde Tochter stets öffentlich verteidigt.

Anders sieht es aus bei Vätern, die selbst prominent sind – vor allem dann, wenn die Kinderlein am eigenen Heiligenbild kratzen. Das war bei Helmut Kohl und seinen Söhnen nicht anders als bei Le Pen und seiner Tochter. Dass Marine die antisemitischen Äußerungen ihres Vaters öffentlich geißelt und droht, ihn aus der Partei zu werfen, kann Jean-Marie nicht hinnehmen, ohne selbst zur Gegenattacke zu blasen. Bei Promi-Vätern ist eine andere zutiefst menschliche Eigenschaft oft deutlich stärker ausgeprägt als die Vaterliebe: die Eitelkeit.