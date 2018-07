Die großen Fragen der Liebe Wer ist das Alphatier?

Die Frage: Stefan und Lisa kommen beide aus einer Handwerkerfamilie. Sie haben sich auf einem Meisterkurs kennengelernt. Sie entschlossen sich, eine Familie zu gründen und zusammen etwas aufzubauen. Bald hatten sie sehr viel zu tun, Lisa wurde schwanger, ihre Eltern spendierten ein Baugrundstück. Jetzt ist das Haus fertig, das zweite Kind geht in den Kindergarten, die gemeinsame Firma gedeiht – und die Stimmung ist oft viel schlechter als früher. Das fängt schon mit scheinbaren Kleinigkeiten an. "Früher hast du dich gefreut, wenn ich nach Hause gekommen bin", klagt Stefan. "Heute bist du total gestresst und vermittelst mir, ich hätte schon viel früher kommen müssen!" – "Wenn du jemand haben willst, der sich immer freut, wenn du kommst, schaff dir einen Hund an!", sagt Lisa.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es gibt kaum ein zweites so herzerwärmendes Bild wie den Hund, der sich jedes Mal freut, wenn sein Liebesmensch den Raum betritt. Skeptiker behaupten, das liege nur daran, dass dieser Liebesmensch den Fressnapf füllt. Sie irren. Hunde würdigen ihr Alphatier, das sie schützt. Stefan und Lisa sind energische, dominante Persönlichkeiten, die sich immer wieder ins Gehege kommen, weil nicht geklärt (und vermutlich auch nicht klärbar) ist, wer gerade das Alphatier spielt. Die Uneinigkeit darüber macht die Liebe spannend, kann aber ein Paar im Alltag zermürben. Vielleicht gewinnt Stefan etwas Abstand, wenn er sich klarmacht, dass auch er nicht freudig einem Alphatier zustrebt, sondern sich mit Lisa in eine Rivalität verstrickt hat, wer von beiden Rudelführer sein soll.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Die deutsche Ehe" ist bei Orell-Füssli erschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.