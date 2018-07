Wie es Michael Schumacher gesundheitlich geht, dazu gibt es keine Informationen. Seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 ist er keine öffentliche Person mehr. Aber manches, was er angefangen hat, wirkt noch fort bis heute. Kurz nachdem Schumacher 2010 wieder ins Renngeschäft eingestiegen war, begann er eine Partnerschaft mit dem Uhrenhersteller Audemars Piguet. Michael Schumacher wurde Testimonial der Marke, zwei Jahre später wurde eine erste Michael-Schumacher-Uhr auf den Markt gebracht, ein Chronograf, also eine Uhr mit Stoppfunktion. Zu dieser Zeit hatte Schumacher gerade seinen Rückzug aus der Formel Eins bekannt gegeben. Trotzdem blieb er Markenbotschafter für die Manufaktur. Man arbeitete da schon an einer neuen Schumacher-Uhr. Die Rennlegende hatte nämlich die Entwicklung einer besonderen Mechanik angeregt: einer Stoppuhr, mit der man Rundenzeiten messen und speichern könnte. Einen solchen Mechanismus gab es bis dahin nicht. Fünf Jahre später ist diese Uhr nun fertig geworden. Die "Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher" ist auch ein Chronograf, aber die Stoppuhr hat zwei parallel laufende Zeiger. Wenn man den Stopper drückt, bleibt ein Zeiger stehen und zeigt die Rundenzeit, während der zweite schon die nächste Runde misst. Michael Schumachers Familie betont, dass sie die Herstellung dieser Uhr ausdrücklich unterstützt. "Ich freue mich total, dass wir Michaels Projekt für ihn zu Ende bringen und damit seinen Wunsch erfüllen können. Ich weiß, er ist sehr stolz darauf", sagt Schumachers Managerin Sabine Kehm. Schumacher habe sich schon immer sehr für Uhren interessiert: "Ihn reizte an einer Uhr neben dem Design vor allem auch die Komplexität, die Ingenieurskunst dahinter." Besonders viel habe dem Rennfahrer an der Uhr gelegen, die er selbst mitgestaltet habe: "Er hat ganz oft davon gesprochen, er war von Anfang an sehr interessiert und stark involviert. Es ist seine Idee. Er hat sich immer wieder mit dem Entwicklerteam getroffen." Von der Uhr werden nur 221 Exemplare hergestellt. Das ist die Anzahl der Rennen, bei denen Michael Schumacher WM-Punkte erlangte. Ein Teil der Einnahmen wird an das ICM gehen, ein Pariser Institut für Hirnforschung, das auch vor dem Unfall schon von der Familie Schumacher unterstützt wurde.

Eines der Uhrenmodelle verbleibt bei Michael Schumacher. Zu seinem Lebenswerk gehören sieben gewonnene Weltmeisterschaften – und eine Uhr.



Runde Zeit: "Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher" von Audemars Piguet