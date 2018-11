Deutschlandkarte Repair-Cafés

Sogenannte Repair-Cafés – zu Deutsch "Reparatur-Cafés" – verbinden zwei große Trends miteinander: die neue Lust am Selbermachen und den Kampf gegen die Wegwerfkultur. Die Idee stammt aus Amsterdam, wo die Umweltjournalistin Martine Postma 2009 den ersten Reparaturtreff dieser Art organisierte. Das Konzept ist simpel: Ehrenamtliche, die handwerkliches Geschick und Werkzeug besitzen, helfen anderen, ihre kaputten Sachen zu reparieren – den Wasserkocher, der nicht mehr richtig kocht, den Staubsauger, der nicht mehr anspringt, das T-Shirt mit der aufgerissenen Naht. Dinge eben, die üblicherweise schnell auf dem Müll landen – anders als früher, als Shopping noch keine Freizeitbeschäftigung war und Haushaltsgeräte Jahrzehnte überdauert haben. In über 200 Repair-Cafés wird in Deutschland nun fröhlich gemeinsam geschraubt, gelötet, geklebt und genäht. Häufiger im Westen als im Osten. Ach so: Kaffee gibt es in den Repair-Cafés natürlich auch.

Quelle repaircafe.org