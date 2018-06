1 — Eine Wohnung finden

"Ich habe eine Wohnung?"

Das Erste, was meine Frau, meine Tochter und ich von Berlin sahen, war eine Bushaltestelle in Neukölln. Dort setzten uns im August 2013 die Schleuser ab. Wir wussten erst einmal gar nicht, wo wir waren. Ich sprach einen Mann auf Englisch an, der antwortete auf Arabisch. Das hat uns sehr überrascht. Die ersten sechs Monate lebten wir in einem Flüchtlingsheim in Pankow. Wir teilten uns Küche und Bad mit 60 Menschen. Vor den Duschen gab es nur durchsichtige Türen, also haben wir nachts geduscht, wenn die anderen schliefen. Unsere Nachbarn waren laut und tranken viel Alkohol. Mir kam der Gedanke, dass es besser wäre, sich ein Zelt auf dem Spielplatz gegenüber aufzubauen. Ich dachte, so kann ich nicht existieren, ohne Arbeit, ohne Wohnung.

Nach den ersten drei Monaten dürfen Flüchtlinge in Berlin sich selbst eine Wohnung suchen. Aber ich kann kaum Deutsch und kann daher auch nicht mit den Hausverwaltungen telefonieren. Im Heim gab es für 300 Menschen drei Sozialarbeiter, die dabei helfen konnten. Zuerst hat mein Schwager, der in Berlin lebt, mehrere Monate lang für uns nach einer Wohnung geschaut. Aber es klappte nicht. Für viele Wohnungen ist eine Provision fällig. Ich habe aber kein Geld. Einige Wohnungen hatten Schimmel an den Wänden. Oder die Hausverwalter wollten keine Ausländer als Mieter. Wir bekamen nur Absagen.

Mohamad Isa und Familie

Zum Glück lernten wir eine Deutsche von der Flüchtlingsinitiative "Pankow hilft" kennen. Sie telefonierte sechs Wochen lang täglich für uns, fragte eine Hausverwaltung nach der anderen. Die meisten sagten sofort ab. Nach insgesamt fast einem Jahr in Deutschland fanden wir endlich eine Hausverwaltung, die uns nahm. Es war ein sonniger Tag, als wir mit unserer deutschen Helferin im Büro der Hausverwaltung saßen und die Frau sagte: "Ich habe etwas für Sie!" Eine Zweizimmerwohnung in Berlin-Gropiusstadt. Ich konnte es kaum glauben, fragte immer wieder: "Ich habe eine Wohnung?"

Aber dann bezahlte das Jobcenter die Miete und die Kaution für die Wohnung lange nicht. Weil wir von Pankow nach Gropiusstadt gezogen waren, war nun ein anderes Jobcenter für uns zuständig. Jeden Tag fürchtete ich, dass wir wieder ausziehen müssen. Noch sind wir auf Arbeitslosengeld angewiesen, weil ich bisher keine Arbeit gefunden habe. Wir mussten nach dem Umzug also einen kompletten Neuantrag stellen. Das dauerte. Ich saß mit meiner Frau vor den Papieren: Hauptantrag auf Alg II, Anlage WEP, Anlage KI, Anlage KDU. Die Papiere sind so kompliziert, dass selbst Deutsche sie nicht immer verstehen. Jetzt sind wir sehr glücklich in unserer Wohnung. Aber ohne die Hilfe von Deutschen ist es für Flüchtlinge fast unmöglich, eine zu finden. Viele Bekannte von uns leben seit Jahren in Heimen. So kann man nicht in Deutschland ankommen.

Mohamad Isa, 37, und seine Frau Hiba Balaoni, 29, sind aus Damaskus. Er war Geschichtslehrer, seine Frau Abteilungsleiterin in einer Fabrik

Protokoll Birgit Gust / Jana Simon