Flüchtlinge Wie kann man das Fremdsein überwinden?

Im Büro des ZEITmagazins in Berlin sitzen sich zwei Menschen gegenüber, die einander nie begegnet sind: die Syrerin Kefah Ali Deeb und der gebürtige Kurde Sirwan Baban. Die beiden haben eine Gemeinsamkeit: Sie kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Doch während er schon lange hier lebt, ist sie erst kürzlich gekommen. Welche Probleme hat er schon gemeistert, die sie noch vor sich hat? Darüber wollen wir reden. Baban, 46, floh mit seiner Frau und zwei Kindern aus dem Irak. Er wurde dort als Kurde verfolgt, eine sechsmonatige Odyssee führte ihn über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Baban ist Dolmetscher und Betreuer für Flüchtlinge in Kiel, er ist SPD-Mitglied. Ali Deeb, 33, ist eine in Syrien bekannte Oppositionelle gegen das Assad-Regime. Sie war mehrfach im Gefängnis. Von ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls verhaftet wurde, gibt es seit zweieinhalb Jahren kein Lebenszeichen. Ali Deeb ist Kinderbuchautorin und Künstlerin. Baban, der seit 2007 Deutscher ist, antwortet auf unsere Fragen auf Deutsch, Kefah Ali Deeb auf Arabisch. Irgendwann, als sich eine Diskussion entspinnt, fällt Baban ins Arabische. Dort gibt es kein Sie, daher duzen sie sich.

ZEITmagazin: Frau Ali Deeb, wie war Ihr erster Tag in Deutschland?

Kefah Ali Deeb: Ich war sehr glücklich, allein schon, weil es hier Bürgersteige gibt. Ich kam direkt aus Dubai, wohin ich geflohen war, wo ich aber nicht bleiben durfte. Dort gibt es nur Straßen für Autos, und dort ist es zu heiß, um sich draußen aufzuhalten. In Deutschland konnte ich endlich mal wieder spazieren gehen. Ich entschied mich für Deutschland, weil ich hier Freunde habe. Syrer, die ebenfalls fliehen mussten. Ich hatte Angst vor dem Heimweh, deshalb war es mir wichtig, dass ich ab und zu jemanden habe, mit dem ich sprechen kann.

ZEITmagazin: Haben Sie noch Heimweh?

Ali Deeb: Wenn du auf der Straße gehst und niemanden verstehst. Das ist so schwierig ...

ZEITmagazin: Sie haben es sich leichter vorgestellt hier?

Ali Deeb: Als ich ankam, dachte ich, Deutschland wird ein Kinderspiel für mich. Ich war ja schon einige Male in Europa, auf Einladung von Stiftungen. Aber schon nach zwei Tagen wurde alles so kompliziert. Ich habe in Berlin Asyl beantragt, wurde aber nach Eisenhüttenstadt geschickt. Als ich vor dem Heim stand, traf es mich wie ein Schlag: Es sah so aus wie das Gefängnis in Syrien, in dem ich mehrere Wochen gefangen war. Der einzige Unterschied: In Eisenhüttenstadt hatte ich ein Zimmer mit einem kleinen Fenster, in Syrien war meine Zelle im Keller. Ich war so unglaublich deprimiert. Ich hatte ernsthaft den Gedanken, zur syrischen Botschaft zu gehen und mich zu stellen, auch wenn sie mich dann wieder einsperren.

ZEITmagazin: Glücklicherweise haben Sie das nicht getan.

Ali Deeb: Ich hatte eine Sachbearbeiterin, die sehr nett war und mir erklärte, dass ich in einer Erstaufnahmeeinrichtung sei und bald wieder wegkönne. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen: Wer bin ich, dass ich mich beschwere? Sollte ich nicht dankbar sein?

Sirwan Baban: Man muss sich eben erst dran gewöhnen, ein Flüchtling zu sein.

ZEITmagazin: Dabei wirken Sie, Frau Ali Deeb, auf den ersten Blick, als seien Sie schon gut angekommen. Sie finden sich hervorragend in der Stadt zurecht und sehen mit Ihren kurzen Haaren und der Jeans aus wie viele junge Frauen hier.

Ali Deeb: Äußerlich ja. Ich komme aus einem liberalen Umfeld. Ich hatte in Damaskus eine Arbeit, ich war selbstständig, ich konnte entscheiden, wie ich lebe. Das konnte ich hier erst mal nicht mehr. Als ich meinen Asylantrag in Berlin stellte, habe ich versucht, mit dem Sachbearbeiter zu sprechen, dass er mich bitte in Berlin lassen soll, wo ich Menschen kenne, die mir helfen können. Aber er hat mich nicht angesehen und immer nur ein Wort gesagt: Nein. Ich musste zunächst nach Eisenhüttenstadt, dann nach Cottbus, nach drei Monaten durfte ich dann nach Berlin, wo ich jetzt vorübergehend in der Wohnung eines Freundes bin.

ZEITmagazin: Gibt es Erinnerungsstücke, die Sie bei Ihrer Flucht mitnehmen konnten?

Ali Deeb: Ich hatte nur eine kleine Tasche dabei, weil ich über die Berge in den Libanon wandern musste. Wenn jetzt eines meiner Kleidungsstücke, die ich noch aus Syrien habe, kaputtgeht, werfe ich es nicht weg. Mein alter Lieblingsrock, der einen Riss hat, hängt noch immer in meinem Schrank.

Baban: Wir konnten außer Geld und Schmuck auch kaum etwas mitnehmen. Wir liefen mit unserer kleinen Tochter zu Fuß in die Türkei, teilweise über Minenfelder. Meine Frau war damals hochschwanger. Von der Türkei aus flohen wir in einem winzigen Boot nach Griechenland. Aber eine Sache trug ich während dieser Odyssee doch bei mir: Ich spiele gerne Gitarre, und deshalb habe ich eine Kassette mitgenommen, die ich zur mittleren Reife bekommen hatte, einen Gitarrenkurs. Das Buch dazu war zu groß, das musste ich im Irak lassen. Aber die Kassette habe ich immer noch, nur keinen Rekorder mehr, um sie abzuspielen.

ZEITmagazin: Wie war Ihr Start hier, Herr Baban?

Baban: Was mir als Erstes auffiel, als wir nach Deutschland kamen, waren die vielen Schilder. Und dann diese eigenartigen Buchstaben: ä, ö, ü. Ich fragte mich, wie ich jemals diese Sprache lernen sollte. Mittlerweile bin ich vereidigter Übersetzer. Ich habe mir die Sprache selbst beigebracht und 2010 die Dolmetscherprüfung abgelegt.

ZEITmagazin: Wie kann man das Fremdsein überwinden?

Baban: Fakt ist, wir sind hier. Das kann man nun mal nicht ändern. Für mich stand immer an erster Stelle: Deutsch lernen. Mein kleiner Sohn, der auf der Flucht geboren wurde, hatte oft Fieber, als wir hier ankamen. Ich wollte mich nicht ständig darum kümmern, einen Übersetzer zu organisieren, ich wollte selbst mit dem Arzt sprechen. Also entschied ich mich sofort, Deutsch zu lernen. Anders funktioniert hier die Integration nicht. Was außerdem wichtig ist: Kontakt suchen. Am zweiten Tag im Flüchtlingsheim bin ich zum Caritas-Mitarbeiter und habe ihn auf Englisch gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich habe dann für ihn übersetzt. Wenn man etwas tut, ist man abgelenkt.

Ali Deeb: Das stimmt. Ich betreue in Berlin syrische Kinder, wir malen zusammen und schreiben Geschichten. Aber mit dem Deutschlernen ist es so eine Sache: Ich warte seit acht Monaten darauf, dass über meinen Asylantrag entschieden wird, so lange kann ich auch keinen Deutschkurs besuchen.

Baban: Egal, du kannst Deutsch auf der Straße lernen, im Café. Die Deutschen sind offen. Die Kultur ist anders als in unseren Ländern, man kann hier auch als Frau jeden ansprechen.

Ali Deeb: Sprache ist auch Talent. Nicht jeder kann, so wie du, ohne Unterricht einfach Deutsch lernen. Glaub mir, ich habe mir das vorgenommen, aber das umzusetzen ist eine andere Sache. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich in Deutschland bleiben darf. Ich bin aus einem ganz anderen Grund geflüchtet als du, das hat eine große Auswirkung auf mein Leben hier.

Baban: Ja, das ist ein großer Unterschied. Mir als Kurde hat der Irak nichts bedeutet. Ich erinnere mich nicht an einen einzigen Tag, an dem ich das Land als ein gutes erlebt hatte. Daher hatte ich auch keine Sehnsucht nach dem Irak und wollte hier so schnell wie möglich ankommen. Aber ich finde auch in deinem Fall: Acht Monate zu warten und nicht zu versuchen, Deutsch zu lernen, das ist verlorene Zeit.

ZEITmagazin: Herr Baban, was sollte Frau Ali Deeb noch über Deutschland wissen?

Baban: Deutschland ist ein strukturiertes Land, in dem man Ruhe finden kann. Man darf nur nicht zu viel erwarten. Hier lernt man vor allem eins: Geduld. Als ich herkam, wollte ich mein Studium der Sozialpädagogik anerkennen lassen. Also ging ich zur Uni in Erlangen, aber die Dame sagte: Nein, das ist ein irakischer Abschluss, das erkennen wir nicht an. Kommen Sie in einem Jahr wieder. Das habe ich dann sechs Jahre lang getan. Im letzten Jahr sagte ich zu der Angestellten: Wissen Sie, Sie haben mir geholfen, mein Studium abzuschließen. Sie sah mich an und sagte: Wie? Und ich sagte: Ich habe Geduld studiert. Im ersten Jahr war ich genervt von Ihnen, dann war ich wütend, irgendwann habe ich alles mit einem Lächeln ertragen. Mein Abschluss ist auch bis heute nicht anerkannt worden, ich habe nie eine deutsche Schule oder Uni besucht, weil ich keine Chance dazu hatte.

ZEITmagazin: Was hat Deutschland Sie außer Geduld noch gelehrt?

Baban: Als wir herkamen, mussten wir uns um 180 Grad drehen. Im Irak war das so: Wir durften in der Schule keine religiösen Fragen stellen. Keine grundsätzlichen Dinge wie: Warum ist Mohammed unser Prophet? "Warum" gab es nicht. Auch die Alltagskultur war ganz anders. Als ich noch nicht lange in Deutschland war, besuchte ich einen deutschen Arbeitskollegen. Er bot mir Tee an, hatte aber keinen Zucker. Er sagte: Ich habe nur Honig, mögen Sie das? Aus meiner Kultur heraus, in der die Scham sehr verankert ist, traute ich mich nicht, Nein zu sagen, obwohl ich Honig nicht mag. Dabei wäre das kein Problem gewesen, wie mir heute klar ist. Ich habe auch noch ganz andere Sachen in Deutschland gelernt: Ich bin Organspender geworden, obwohl das in meinem Land unüblich ist. Ich sah viele Deutsche, die das machen, und fand das gut. Auch dass so viele ein Ehrenamt ausüben, war neu für mich.

ZEITmagazin: Stimmt das Vorurteil, dass die Deutschen sehr ernst sind?

Ali Deeb: Die meisten Deutschen, die ich bis jetzt getroffen habe, sind sehr freundlich und fleißig. Sie helfen dir, wenn du sie nach dem Weg fragst, und sorgen dafür, dass du auch ankommst. Ein deutscher Bekannter bot mir über Weihnachten, als er verreist war, sogar seine Wohnung an. Das fand ich sehr nett. Aber es stimmt schon: Arbeit ist hier eine Tugend. Die Deutschen leben nach einem Plan, sie planen sogar ihr Wochenende im Voraus. Sie leben ein wenig wie Roboter: Sie stehen auf, dann arbeiten sie, dann gehen sie mit ihrem Hund Gassi, dann gehen sie schlafen. Wir Syrer sind ein bisschen anders, es gibt kein System, nach dem wir leben. Alles ist ein wenig anarchischer, vielleicht ungesünder, weil man bei diesem Lebensstil auch weniger schläft.

Baban: Ich hatte am Anfang dieselben Gedanken. Die Deutschen kamen mir wie Bürokraten vor. Aber nach ein paar Jahren habe ich die großen Vorteile dieses Wesens erkannt: Hier gibt es nicht diese "Gott möge dich schützen"-Mentalität, man muss nicht auf eine höhere Macht vertrauen, sondern es gibt klare Regeln. Das schützt vor Willkür. Bei uns in den südlichen Ländern ist das anders. Ich bin mal von Kiel mit dem Auto nach Kurdistan gefahren. Als ich an die Grenze zwischen der Türkei und Syrien kam – das war noch lange vor der Revolution –, hat mich der Grenzbeamte fast geschlagen, weil ich ihm kein Schmiergeld geben wollte. "Gib mir 100 Dollar!", schrie er mich an. Ich fragte: "Warum?" – "Darum!" antwortete er.

Ali Deeb: Das kommt mir bekannt vor.

Baban: Ich hatte sieben Jahre lang nicht mehr im Koran gelesen, aber kaum machte ich mich Richtung Irak auf, brauchte ich wieder Gott: Gott möge mich schützen – vor dieser Willkür.

Ali Deeb: Korruption gibt es zwar auch in Europa, aber bei uns ist sie viel verbreiteter. Unsere Gesellschaften sind wie Pyramiden aufgebaut, die Spitze kontrolliert die Basis. In Syrien regiert die Elite, auch mit Gewalt. Es ist immer schwer, einen pauschalen Vergleich zu ziehen, aber in Deutschland kommen mir viele so vor, als ob sie Scheuklappen hätten. Hier gibt es auch keine absolute Freiheit.

Baban: (überrascht) Was?

Ali Deeb: Ich muss mich überall an bestimmte Regeln halten. Dazu gehört auf den Ämtern zum Beispiel, dass man Deutsch sprechen muss. Einmal versuchte ich auf der Ausländerbehörde, mit einem Beamten auf Englisch zu reden. Da wies er mich schroff zurecht, in Englisch: Die Amtssprache hier ist Deutsch. Wenn man hier aus der Reihe tanzt, bekommt man Ärger. Aber wir müssen doch unsere Menschlichkeit bewahren.

ZEITmagazin: Kefah Ali Deeb wirkt noch etwas skeptisch, während Sie, Herr Baban, offenbar ein großer Fan der Deutschen sind.

Baban: Man braucht ein paar Jahre, um sich einzugewöhnen. Ich sage den Flüchtlingen, die ich betreue, immer, dass sie sich anpassen müssen. Man darf die Freiheit hier nicht falsch verstehen. Hier sorgt die Regierung dafür, dass alle die gleichen Rechte haben, das kostet Zeit und bedeutet auch bürokratischen Aufwand.

ZEITmagazin: Wo liegt Ihre Zukunft, Frau Ali Deeb?

Ali Deeb: In Syrien natürlich. Ich liebe Deutschland dafür, dass es mich und andere Syrer schützt. Am Ende bin ich aber Syrerin und werde zurückkehren. Nur, wenn ich jetzt einreise, würden sie mich sofort festnehmen.

ZEITmagazin: Können Sie auch mal lästern über die Deutschen, Herr Baban?

Baban: (lacht) Ich habe mich in den letzten zwölf Jahren kein einziges Mal richtig geärgert über dieses Land.