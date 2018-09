Überall auf der Welt sind die Menschen früher oder später auf die Idee gekommen, Hackbällchen zu essen. In Japan heißen Hackbällchen tsukune, im Nahen Osten kufta, in Südafrika bobotie. Überall werden sie innig geliebt. Die Gemeinsamkeiten der Kulturen sind vielleicht größer als die Unterschiede, das ist die Friedensbotschaft des Hackbällchens. Im Kochbuch, das ich von meiner Großmutter geerbt habe – es stammt von 1912, denn sie hat es von ihrer Mutter geerbt –, heißen Hackbällchen Fleischküchlein. Das über 100 Jahre alte Rezept geht so: Rinde des Brötchens abreiben, das Innere in Stücke reißen, beides mit Wasser knapp bedecken, kurz einweichen lassen. Zwiebel und Petersilie in einer Pfanne mit der Brötchenmasse sanft erhitzen, sodass die Flüssigkeit verdampft. Mit Hackfleisch, Ei, Muskat, Salz und Pfeffer verkneten. Flache Küchlein formen, in Semmelbröseln wälzen. Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen, die Küchlein darin braten.

Für ca. 12 Fleischküchlein



Zutaten – 1 Brötchen, 1 Zwiebel (fein gehackt), 1 EL gehackte Petersilie, 500 g Hackfleisch, 1 Ei, Muskat, Salz, Pfeffer, Semmelbrösel, Olivenöl, Butter