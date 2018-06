"Ich verlasse Brück so oft wie möglich, weil es hier so trist ist. Am liebsten fahre ich nach Berlin und gehe da spazieren, und jeden Tag um 12 Uhr muss ich nach Potsdam zum Deutschunterricht. Im Iran bin ich selten Zug gefahren, die Verbindungen waren viel schlechter als hier. Am Anfang war es nicht so einfach, am Automaten das richtige Ticket zu kaufen, aber dann habe ich einfach Englisch eingestellt. Ich habe die App vom VVB, von der BVG, außerdem eine Übersetzungs-App Persisch–Deutsch. Ohne mein Handy wäre ich verloren.

Wenn ich im Zug mit Deutschen ins Gespräch komme, fragen sie, warum ich hier bin. Ich sage dann: Weil ich Christ bin. Im Iran wurde ich verfolgt."

Dauer: circa 45 Minuten, Fahrpreis: 5,60 Euro