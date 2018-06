Wenn es eine deutsche Tugend in der Mode gibt, dann den Purismus. Gerne wird auf die Schneiderkunst etwa einer Jil Sander hingewiesen, die in ihrer aktiven Zeit ein Kleidungsstück quasi architektonisch anging: Jeder Entwurf war von einer komplexen Statik bestimmt, die Nähte stützten einander wie das Gebälk eines Hauses – und nach außen sah alles ganz schlicht aus. Schlichtheit ist offenbar der einzige Weg, mit deutscher Mode Eindruck zu machen. Das zeigt, wie sehr wir doch ein Volk von Architekten und Ingenieuren sind, das die Dinge stets von innen nach außen denkt. Und es erklärt, warum Deutschland, modisch gesehen, momentan keine herausragende Rolle spielt. In der Mode werden die Dinge nämlich gerade eher von außen betrachtet.

Zurzeit gilt ganz besonders: Mehr ist mehr. Es wird nicht nur dekoriert, es wird geradezu überdekoriert. Bei Prada, Moschino und Rodarte erinnern schwer mit Rüschen und Applikationen beladene Entwürfe an den Prunk des 17. Jahrhunderts, als noch der Sonnenkönig auf dem Thron saß. Barocke Kleidung zeichnete sich durch üppige und breite Schnitte aus, unter jedem Rock befand sich ein ausladender Reifrock, denn auf die Betonung der Hüften legte man großen Wert. Das dazugehörige Korsett wurde eng geschnürt, das Dekolleté großzügig gezeigt. Veredelt wurden die Kostüme mit Pelzen, Stickereien, Rüschen und Spitzen.

Damals galt es, mit seiner Kleidung zu zeigen, was man hat. Und das gilt heute wieder. Die Zukunftsmärkte der Mode sind Länder wie China, in denen Menschen einen raschen sozialen Aufstieg erleben und gern den Eindruck vermitteln, noch viel mehr zu besitzen als das, was sie haben. Man ist darauf angewiesen, etwas zu tragen, das nicht nur teuer ist – es muss vor allem auch teuer aussehen. Und damit werden neben augenscheinlich teuren Materialien wie exotischem Leder, Pelz, Seide und Kaschmir eben Applikationen, Rüschen und Volants assoziiert. Man verwendet viel mehr Stoff, als man brauchte – man lebt also im Überfluss.

Dem deutschen Kunden bleibt nichts anderes übrig, als sich dieser Mode ein Stück weit zu öffnen. Denn für den Purismus wird es eng. Seit nicht mehr Jil Sander für die Marke Jil Sander entwirft, sondern der Italiener Rodolfo Paglialunga, ist selbst dort die Mode verspielter geworden. Man wird sich an Schleifchen gewöhnen müssen.

Foto: Top von Prada, 2.900 Euro