Andre Levy Malen statt zahlen

Normalerweise schenken wir Münzen wenig Beachtung. Wenn sie Glück haben, lassen wir sie in der Hosentasche klimpern, doch meist pferchen wir sie im Portemonnaie ein, sind froh, wenn wir sie loswerden, und nennen sie abschätzig "Kleingeld". Aber es gibt diese seltenen Momente, in denen man eine Münze in der Hand hält und sich fragt: Wurde mit ihr vielleicht der erste Kaffee zu Beginn einer Liebe bezahlt? Oder der letzte, bei dem man sich trennte? Musste sie lange im Sparschwein ausharren, um schließlich in das ersehnte Fußballtrikot umgewandelt zu werden? Wurde sie mal gestohlen, erbettelt, versoffen, verwettet? Womit wurde sie verdient? Und wie sieht es im Innern eines Fahrkartenautomaten aus?

1/22 Robin aus dem Film »Batman & Robin«, 100 rumänische Lei © Andre Levy 2/22 Chun-Li aus dem Videospiel »Street Fighter«, 5 mexikanische Centavos © Andre Levy 3/22 Amélie Poulain aus dem Film »Die fabelhafte Welt der Amélie«, 1 Euro © Andre Levy 4/22 Die Sängerin Sia, 1 niederländischer Gulden © Andre Levy 5/22 Swift Wind aus der Serie »Prinzessin der Macht«, 20 irische Pence © Andre Levy 6/22 Karl Lagerfeld, 5 amerikanische Cent © Andre Levy 7/22 Der fiktive Charakter Major Lazer aus dem gleichnamigen Musikprojekt von Diplo, Jillionaire und Walshy Fire, 50 kenianische Cent © Andre Levy 8/22 Der Pinguin aus dem Film "Batman & Robin", 10 brasilianische Centavos © Andre Levy 9/22 Toad aus der Videospielreihe »Super Mario Bros.«, 1 spanische Peseta © Andre Levy 10/22 Prinzessin Leia aus der Filmreihe »Star Wars«, 1 britisches Pfund © Andre Levy 11/22 Jake Blues aus dem Film »Blues Brothers«, 25 spanische Peseten © Andre Levy 12/22 Donut aus der Fernsehserie »Die Simpsons«, 1 norwegische Krone © Andre Levy 13/22 Zoar aus der Trickfilmserie »Masters of the Universe«, 20 französische Centimes © Andre Levy 14/22 George Harrison von den Beatles, amerikanischer Vierteldollar © Andre Levy 15/22 Nussknacker, 100 südkoreanische Won © Andre Levy 16/22 Link aus dem Videospiel »The Legends of Zelda«, 10 polnische Złoty © Andre Levy 17/22 Conchita Wurst, 2 Hongkong-Dollar © Andre Levy 18/22 Der Comic-Held Captain Marvel, 100 griechische Drachmen © Andre Levy 19/22 Prinzessin Peach aus der Videospielserie »Super Mario Bros.«, 2 Hongkong-Dollar © Andre Levy 20/22 Tina Turner als Aunty Entity aus dem Film »Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel«, 1 spanische Peseta © Andre Levy 21/22 Der Wrestler Hulk Hogan, 2000 brasilianische Réis © Andre Levy 22/22 Ein YouTube-Piktogramm, 1 Euro © Andre Levy

Jede Münze birgt solche Geschichten, manche erfahren wir nie, manche haben wir selbst erlebt. Deshalb freuen wir uns, wenn wir in irgendeiner Schublade ausländische Münzen finden, eine Öre, ein Pound oder ein paar Pesos. In unseren eigenen Gedankenautomaten eingeworfen, spendieren sie uns Erinnerungen, Fernweh, Sehnsucht nach Abenteuern. Leider passiert uns das nicht mehr so oft, seit es den Euro gibt und wir im Urlaub mit den gleichen Münzen bezahlen wie zu Hause. Vielleicht hat Andre Levy deshalb auf seinem Instagram-Account, wo er seine bemalten Münzen unter dem Titel Tales You Lose zeigt, so viele Follower. Als der Illustrator, 36, vor vier Jahren aus São Paulo nach Frankfurt zog, schaute er sich die Münzen, die ihm hier unterkamen, genau an, "und wenn Köpfe drauf waren, fragte ich mich, wer das sein könnte, was die Geschichte dahinter ist". Weil Metall ja eher schweigsam ist, ließ er seiner Fantasie freien Lauf und begann, die Münzen zu bemalen. So entstanden Mini-Kunstwerke aus einer fremden Welt.

Seine Münzen lassen in unseren Köpfen ganz neue Länder entstehen. Länder, in denen Conchita Wurst statt Queen Elizabeth Staatsoberhaupt ist, Karl Lagerfeld statt Thomas Jefferson die Unabhängigkeit erklärt hat, für die Captain Marvel als Gewichtheber Medaillen gewinnt und in denen Homer Simpsons Donut zur harten Währung wird. Verrückte, lustige und ziemlich aufregende Länder müssen das sein. Wir würden nur zu gern mal hinreisen.