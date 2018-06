Die großen Fragen der Liebe Sind frühe Geständnisse besser?

Die Frage: Lena und Florian sind zusammengezogen, sie sind glücklich mit ihrer neuen Wohnung. Allerdings hat die größere Nähe nicht nur Vorteile, sondern hält auch Überraschungen bereit. Florian entdeckt auf Lenas Tablet, auf dem er manchmal die elektronische Ausgabe der Zeitung liest, einen Mailwechsel. Dieser verrät, dass Lena am Anfang ihrer Beziehung zu Florian, als der schon davon ausging, dass Lena nur mit ihm zusammen ist, noch ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte. Florian stellt sie empört zur Rede. "Ich hätte es dir schon irgendwann einmal gesagt", meint Lena. "Und übrigens mag ich es nicht, dass du mir hinterherschnüffelst." – "Irgendwann einmal ist zu spät", sagt Florian. "Und du kannst jederzeit meine E-Mails lesen, ich habe nichts zu verbergen."

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Florian hat recht: Es wäre liebevoller gewesen, wenn Lena früher mit ihm über dieses Thema geredet hätte. Was ich einem geliebten Menschen persönlich sage, wird auf ganz andere Weise verarbeitet als das Ergebnis detektivisch-eifersüchtiger Recherche. Aber Florian selbst ist auch nicht ganz unschuldig am Verlauf dieser Auseinandersetzung. Er hat Lena unter Terrorverdacht gesetzt und seine private NSA mobilisiert. Die Technik erleichtert so einen Liebesverrat heute enorm. Seitdem es Computer und Smartphones gibt, kann Eifersucht Ausmaße annehmen, die früher undenkbar waren. Daher sollten Liebende gemeinsam neue Rituale suchen, um den Glauben an die Einzigartigkeit ihrer Beziehung nicht ohne Not zu verlieren.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Die deutsche Ehe" ist bei Orell-Füssli erschienen.

