Devendra Banhart Auf den Spuren der Fantasie

Musiker, die auch Kunst machen, gibt es ziemlich oft. John Lennon, Ron Wood, Pete Townshend, Jarvis Cocker: Sie alle haben – zumindest zeitweise – Kunstakademien besucht, um dann aber als Musiker berühmt zu werden. Devendra Banhart ist ein weiterer Musiker in dieser Reihe, aber auf den ersten Blick ist es nicht leicht zu sagen, ob er vielleicht nur zufällig als Musiker bekannt wurde, denn seine Bilder überzeugen genauso. Auch er war auf einer Kunstakademie, dem San Francisco Art Institute.

In Amerika steht der Name des 34-Jährigen für eine Art neue Hippie-Musik. Er macht "Weird Folk", experimentellen Folk, den Stil hat er mit geprägt. Mit Anfang zwanzig trat er noch mit wallendem Haar und rauschendem Bart auf, bisweilen in Frauenkleidern oder nackt. Bereits 2008 haben wir ihn im ZEITmagazin als Vertreter der Neo-Hippie-Bewegung vorgestellt. Äußerlich ist er mittlerweile gezähmt, Provokation hat er nicht mehr nötig. Devendra Banhart ist das, was er gerade assoziiert. Er ist Kunst.

1/15 Nach "The Single Petal of a Rose" von Duke Ellington, Wasserfarbe auf Papier, 2013 © Devendra Banhart 2/15 Wie der Mann, so seine Kunst: Banhart ist ein Träumer. © Devendra Banhart 3/15 Nach "Haru Spring" von Harald Budd, Tinte auf Papier, New York City, 2014 © Devendra Banhart 4/15 Die Natur, sagt Banhart, inspiriert ihn. © Devendra Banhart 5/15 Der Künstler in seinem Atelier in Downtown Los Angeles, 2014 © Devendra Banhart 6/15 "Rejoicing in the Hands", Wasserfarbe, Bleistift und Tinte auf Papier, 2004 © Devendra Banhart 7/15 "Monument", Wasserfarbe auf Papier, 2008 © Devendra Banhart 8/15 Point Dume, 2013, Foto von Ana Kras © Devendra Banhart 9/15 "On Lola's bike", Long Island, New York, 2013, Foto von Ana Kras © Devendra Banhart 10/15 "Beginning of Nino Rojo/Hecate Void offering", Tinte auf Papier, 2000 © Devendra Banhart 11/15 "Arrows for Elliot and Aram", Wasserfarbe auf Papier, Topanga, 2007 © Devendra Banhart 12/15 Banhart in Etretat, Frankreich, 2013, Foto von Ana Kras © Devendra Banhart 13/15 Ohne Titel, Tinte auf Papier, 2006 © Devendra Banhart 14/15 "Fab swings from a chandelier", Detroit, 2013 © Devendra Banhart 15/15 "What Will We Be Mask", Wasserfarbe auf Papier, 2010 © Devendra Banhart

Assoziativ muss man auch an seinen ersten großen Bildband herangehen. Er enthält Banharts zeichnerische Werke der letzten zehn Jahre und dokumentarische Fotos. Schon der Titel I Left My Noodle on Ramen Street ist, typisch Banhart, ein Wortspiel, das man eigentlich auch dann nicht versteht, wenn man weiß, dass Ramen eine Nudelsorte ist. Die Zeichnungen und Skizzen zeigen Muster, teils auf kaffeebefleckte Papierfetzen gebannt. Oder Fantasiewesen, die an Maya-Darstellungen erinnern. Ein Hinweis darauf, dass Banhart das kulturelle Erbe Südamerikas nicht fremd ist: Seine Mutter stammt aus Venezuela, er hat dort einen Großteil seiner Kindheit verbracht. Benannt haben ihn seine Eltern nach einem indischen Gott.

Ins Buch führt den Leser ein 15-seitiger Dialog, der angeblich angetrunken geführt wurde: Devendra Banhart und sein Singer-Songwriter-Freund Adam Green fabulieren sich von hinduistischen Aliens über Allen Ginsberg in Sphären, die Außenstehende kaum erschließen können. Den Sinn bergen die verspielten Zeichnungen. Sie sind wie Banharts Musik: harmonisch, seltsam, verschnörkelt, eine Einladung zu hemmungslosen Gedankenreisen.