Wer an einem Ortsschild vorbeikommt, auf dem Handschuh, Filzhut oder Regenmantel steht, hat ein Gesprächsthema. Bei langen Autofahrten kann so eine Entdeckung eine willkommene Abwechslung sein. Auf der A 9 zwischen Berlin und München könnte man zum Beispiel spekulieren, warum der Ort Lederhose nicht in Bayern, sondern in Thüringen liegt. Dann würde der Beifahrer das 260-Seelen-Dorf auf dem Smartphone googeln und herausfinden, dass dessen Name nicht auf das Beinkleid, sondern auf den slawischen Personennamen Ludorad zurückzuführen ist. Bei den meisten Ortsbezeichnungen, die unsere Karte zeigt, ist das so – ihr Ursprung hat nichts mit dem gleichnamigen oder ähnlich klingenden Kleidungsstück zu tun. Trotzdem entschied man sich in Lederhose irgendwann, auf dem Ortswappen eine Lederhose abzubilden; sogar eine Autobahnabfahrt wurde nach dem Dorf benannt. Wer dort abfährt, könnte – wie es die Bewohner von Lederhose tun – sagen: Wir fahren in die Lederhose.

Recherche Anton Dorow