Die vegane Lebensweise ist tief in unsere Kultur eingedrungen. Der Mensch, der auf tierische Produkte in seiner Nahrung verzichtet, hat Vorbildcharakter. Es gibt eine unüberschaubare Zahl von veganen Kochbüchern und eine einigermaßen wütende Debatte darüber, ob der Veganismus nun gesundheitsschädlich ist oder nicht. Wer Fleisch isst, fördert die Massentierhaltung. Wer Fleisch isst, hungert den Planeten aus, weil die Rinderherden das Getreide auffressen. Wer Fleisch isst, fördert den Klimawandel, weil die Rinder so viel Methan ausstoßen – um nur ein paar der Argumente zu nennen.

Man wundert sich: Wenn die Leute so heftig über Fleisch streiten, warum streiten sie nicht über Leder? Die einzigen Materialien, die seit je stark umstritten sind, sind Pelze. Vor allem jene, die in der Luxusindustrie verwendet werden. Über all die Häute, die Tieren heute abgezogen werden, spricht man allerdings kaum. Dabei ist Leder – ein Material, aus dem einst Kleidungsstücke gefertigt wurden, die ihre Träger viele Jahre begleiten sollten – ein Massenartikel geworden. Rund 1,8 Milliarden Quadratmeter Leder werden laut der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit jedes Jahr produziert, Tendenz steigend. Damit ließe sich zweimal die Stadt Berlin pflastern. Die Verarbeitung von Leder belastet die Umwelt stark, denn das Weichen, Beizen, Gerben des Materials geschieht oft mithilfe von extrem aggressiven Chemikalien.

Leder ist zu einem Discount-Artikel geworden, der genauso verarbeitet wird wie viele andere Materialien. Es ist nicht mehr nur noch Grundstoff für Jacken und Schuhe, sondern wird auch für Hosen, Blazer und Tops verwendet. Dank moderner Stanz- und Lasertechnologien sind völlig neue Zuschnitte möglich. Mit dem Preis von Leder sinkt allerdings auch die Wertschätzung dafür: Lederartikel sind zur typischen Wegwerfware der Fast Fashion verkommen.

Früher wurde der teure Nerz von der Mutter an die Tochter vererbt. Heute landet das hauchfeine Ledertop mit eingestanztem Muster nach ein paar Monaten im Müll. Wer würde sich noch 70 Paar Schuhe anschaffen, wenn er dafür 70 Mal zusehen müsste, wie ein Tier getötet wird?

Wenn es ums Essen geht, wird vorausgesetzt, dass man mit seinen persönlichen Gewohnheiten moralisch haftbar zu machen ist.

Für Kleidung gilt das offenbar nicht.

Foto: Ledertop von Porsche Design