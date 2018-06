Eigentlich entwirft die Leipziger Designerin Sina Lähme Kindertaschen, aber weil ihre Söhne gerade in der Indianerphase sind, hat sie ihnen zum Internationalen Kindertag ein Steckenpferd gebastelt und die Anleitung auf ihr Blog meisenaufreisen.de gestellt. Das Basteln geht so leicht, dass die Kinder es sogar selbst machen können. Man beginnt mit den Pferdeohren. Sie werden aus je zwei Stoffstücken ausgeschnitten, bis auf die untere Seite zusammengenäht und mit Füllwatte gestopft. Alternativ kann man die Ohren auch einfach aus Klopapierrollen ausschneiden und anmalen, durch die Krümmung der Rolle haben sie gleich die richtige Form. Jetzt wird ein Strumpf – am besten Größe 42 – zur Hälfte mit Füllwatte gestopft, und die Ohren werden angenäht beziehungsweise festgeklebt. Für die Mähne wickelt man Wolle um zwei Pappstreifen (24 mal 5 Zentimeter lang). Eine Seite vernähen, damit die Wollfäden später nicht auseinanderfallen. Dann mit einem Cutter zwischen den Pappstreifen entlang der anderen Seite aufschneiden. Nun wird ein vorher halbierter Besenstiel in die Socke geschoben, die Socke fertig ausgestopft und fest mit einem Wollfaden zugebunden. Augen aufsticken, Mähne befestigen, gegebenenfalls mit einem Nahtband Trense und Zügel annähen.

Mitarbeit: Corinna Liebreich