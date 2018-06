Fußball Kurzer Einwurf

Vor einem Jahr wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft im Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien Weltmeister. Es ist vor allem ein Bild, das von diesem Spiel geblieben ist: nicht das Tor von Mario Götze. Sondern Bastian Schweinsteiger, wie er sich blutend über den Platz schleppt. Als der Schlusspfiff ertönte, waren die Kameras nicht zufällig auf ihn gerichtet: Er saß am Boden, gerade dabei, noch einmal aufzustehen, weiterzumachen. Ein Schmerzensmann.

1/11 WM-Finale 2006 in Berlin: Nach einer verbalen Provokation versetzt Zinédine Zidane dem Italiener Marco Materazzi einen Kopfstoß. © Osvaldo Casanova 2/11 Beim Spiel Manchester United gegen Crystal Palace 1995 tritt Éric Cantona einen Fan, der ihn beleidigt haben soll. © Osvaldo Casanova 3/11 WM 1970, Viertelfinale: Uwe Seeler trifft gegen England kurz vor Schluss mit dem Hinterkopf ins Tor. Ausgleich. Verlängerung. Halbfinale. © Osvaldo Casanova 4/11 Drin? Nicht drin? Das sogenannte Wembley-Tor aus dem WM-Finale 1966 bewerten Deutsche und Engländer unterschiedlich. © Osvaldo Casanova 5/11 »Der Tag, an dem der Fußball starb«: Bei der WM 1982 stoppt Italien die vielleicht beste brasilianische Nationalmannschaft. © Osvaldo Casanova 6/11 Im Finale der WM 2014 blutet Bastian Schweinsteiger am Kopf, als Schmerzensmann geht er in die Geschichte ein. © Osvaldo Casanova 7/11 Roger Milla, 38, erfindet bei der WM 1990 den Tanz an der Eckfahne, dem Makossa-Tanz aus seiner Heimat Kamerun nachempfunden. © Osvaldo Casanova 8/11 Der italienische Fußballstar Roberto Baggio verschießt im WM-Finale 1994 den entscheidenden Elfmeter, Brasilien ist Weltmeister. © Osvaldo Casanova 9/11 Im Freundschaftsspiel England gegen Kolumbien 1995 pariert Torhüter René Higuita einen Fernschuss kopfüber mit den Hacken. © Osvaldo Casanova 10/11 Auf die »Hand Gottes« verlässt sich Diego Maradona, um 1986 mit Argentinien Weltmeister zu werden. © Osvaldo Casanova 11/11 Das als Jahrhundertspiel geltende Halbfinale gegen Italien bei der WM 1970 übersteht Franz Beckenbauer mit gebrochenem Schultergelenk. © Osvaldo Casanova

Für uns Fußballfans sind Jahre mit gerader Jahreszahl die schönsten. Weil dann der Fußball im Sommer keine Pause macht, weil dann EM oder WM ist und solche Turniere Bilder produzieren, die wir nie mehr vergessen. In Jahren mit ungeraden Zahlen dagegen sind die Sommer lang und fad, und die Sehnsucht nach dem Beginn der Bundesliga ist groß. So wie in diesem Sommer. Gut, es gab die Fußball-WM der Frauen, aber leider wurden viele Spiele, vor allem die entscheidenden, wegen der Zeitverschiebung mitten in der Nacht gezeigt. Es gab die Copa América, für die das Gleiche gilt. Wir Fans sind also schon fast zwei Monate auf Entzug.

Vielleicht können die Bilder des Illustrators Osvaldo Casanova die Nebenwirkungen lindern: Der 41-jährige Italiener malt Szenen des Fußballs, sich uns eingeprägt haben, schöne, hässliche, umstrittene und bewunderte. Szenen, die zum kollektiven Fußballgedächtnis gehören, weil sie das ganze Drama in einem Bild zeigen. Denn hinter dem, was er malt, verbirgt sich immer eine Geschichte: Diego Maradonas Tor mit der "Hand Gottes" steht für Genialität und Hybris des besten Fußballers aller Zeiten. Roger Milla erfand mit 38 Jahren, als seinem kamerunischen Team 1990 in Italien die Herzen zuflogen, den Tanz an der Eckfahne. Zicos zerrissenes Trikot steht für Brasiliens wohl beste Fußballergeneration, die nie einen Titel gewann. Und Zidanes Kopfstoß war mehr als nur ein Foul: Es war der irritierende und tragische Schlusspunkt einer großen Karriere.

Falls Sie übrigens beim Anblick der Illustrationen Lücken in dem Bildarchiv in Ihrem Kopf festgestellt haben: Macht nichts. Besorgen Sie sich einfach einschlägige Literatur und dazu Videos. Die Zeit bis zum ersten Spiel der Bundesliga ist noch lang.