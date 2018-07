Eine weiße Bluse ist im Grunde das Allerlangweiligste, was man tragen kann. Kein Mensch macht mit diesem Kleidungsstück etwas Besonderes oder Geheimnisvolles aus sich. Und trotzdem sind schneeweiße Blusen in den aktuellen Kollektionen verblüffend oft zu sehen – etwa bei Kenzo, Hermès, Chanel, Michael Kors und Valentino. Gianfranco Ferré baute einst seine ganze Modemarke auf der weißen Bluse auf. Was übrigens der Grund sein könnte, warum nach seinem Tod kein Nachfolger in seiner Firma der Marke wieder ein richtiges Gesicht verschaffen konnte. Denn eine weiße Bluse kann alles meinen – weil sie nichts bedeutet. Sie ist das große Fragezeichen der Mode.

Das war einmal anders. Die Damenbluse ist dem Herrenhemd nachempfunden, das in der Oberschicht große Bedeutung hatte: Es war ein Statussymbol, das sich nur Aristokraten und Wohlhabende leisten konnten. Um blendend weißen Stoff herzustellen, war aufwendiges Bleichen notwendig. Und weiße Kleidung wird natürlich auch schnell wieder schmutzig. Früher konnten sie nur jene tragen, die nicht mit ihren Händen arbeiten mussten und genügend Zeit für Körperpflege hatten.

Zunächst zog man sich weiße Hemden noch wie einen Pullover über den Kopf. Erst im 19. Jahrhundert setzte sich die Knopfleiste durch. Die Bluse – das Hemd für die Dame – wurde schließlich entworfen, um den Frauen eine praktische Alternative zum Kleid zu bieten. Nun konnte man einfach Rock mit Bluse tragen. Weil das immer recht adrett aussieht, wurde die Bluse zum Inbegriff des Sekretärinnen-Looks. Dieses Image hat sie bis heute nicht ganz verloren, immer noch haftet der weißen Bluse etwas Kontrolliertes und Klosterschülerinnenhaftes an. Vielleicht ist sie deswegen immer zur Stelle, wenn der Mode gerade nichts Großartiges einfällt.

Seit je werden Herrenhemden bekanntlich von links nach rechts geknöpft, Blusen von rechts nach links. Man sagt, das komme daher, dass begüterte Frauen stets von Zofen angekleidet wurden und deswegen von gegenüber geknöpft wurden, während der Mann sein Hemd selbst anzog. So richtig weiß man nicht, warum in einer Welt, in der Frauen mittlerweile gern Männerhemden tragen und sich die Geschlechterrollen angleichen, immer noch verschiedene Knopfleisten verwendet werden. Es ist das einzige Geheimnis, das sich die weiße Bluse bewahrt hat.

Foto: Weiße Bluse von Kenzo, 500 Euro