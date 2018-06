Wochenmarkt Sommer im Topf

Was kann man tun, damit ein Ratatouille so gut schmeckt, dass man es direkt im Stehen aus der Pfanne isst? Hier ein paar Tipps: Die Auberginen vorher im Ofen rösten. Das wirkt sich positiv auf ihre Konsistenz aus. Sie werden längs halbiert und in möglichst gleich große Stücke von 1 bis 2 cm geschnitten. (Oder in 1 cm dicke Scheiben, wie unser Fotograf es getan hat.) In einer Schüssel mit 2 EL Olivenöl und Salz vermengen. Auberginen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech gleichmäßig verteilen. Bei 200 Grad Umluft 15 Minuten lang backen, herausnehmen, wenden, noch mal 10 bis 15 Minuten garen, bis die Auberginen weich sind.

Ein weiterer Ratatouille-Tipp: Man legt zu den Auberginen eine quer aufgeschnittene Knoblauchknolle (ungeschält) auf das Blech. In der Schale wird der Knoblauch durch die Hitze zu einem süßlichen Mus, das sich leicht herausdrücken lässt, bevor man es weiterverarbeitet.

Während Auberginen und Knoblauch im Ofen sind, die Zwiebel hacken. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Zwiebeln dazu, salzen, nach 2 Minuten Hitze runterschalten, Zwiebeln unter Rühren dünsten. Nach 10 Minuten Zucchini und Paprika dazugeben sowie Dosentomaten, Essig, Oregano und Pfeffer. Das Ganze bei mittlerer Hitze 20 Minuten lang köcheln lassen. Das Ratatouille sollte nicht zu flüssig sein, die Zucchini hat sich praktisch aufgelöst, und die Paprika ist weich.

Die gebackenen Auberginen unter das Gemüse rühren, ebenso das Knoblauchmus. Nachsalzen. Das Ratatouille gegebenenfalls noch mal kurz erhitzen. Zum Schluss Tahini und Minze unterrühren. Diese Idee stammt aus einem Celebrity-Kochbuch, ich habe vergessen, aus welchem.

Mich erinnert Ratatouille an meine Studienzeit. Es war das einzige Gericht, das ich beherrschte. Natürlich war damals von Tahini und Minze keine Rede. Essen war nicht so ein Thema, für mich nicht, für Celebritys nicht und für die meisten anderen Leute auch nicht. Es klingt, als läge das Jahrzehnte zurück. Tatsächlich spreche ich von den sogenannten nuller Jahren. Die scheinen mir aber so weit weg wie die Siebziger. Heute würde jedenfalls niemand mehr den Bund seiner Jeans abschneiden, was wir damals allen Ernstes gemacht haben. Immerhin haben wir uns in diesem Look nicht ständig fotografiert.

Ratatouille (für 2 bis 3 Personen)

Zutaten – 2 Auberginen, Olivenöl, Salz, 1 Knoblauchknolle, 1 kleine Zwiebel, 1 Zucchini, 2 rote Spitzpaprika (oder 1 gewöhnliche rote Paprika), 1 Dose Tomaten, 1 EL Essig, ½ TL getrockneter Oregano (oder Thymian), Pfeffer, 1 EL Tahini, ein paar Blätter frische Minze (fein gehackt)