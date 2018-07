Die Suche nach der passenden Immobilie kann zermürbend sein. Das weiß jetzt auch Katy Perry, obwohl diese Aufgabe für sie an sich kein Problem sein dürfte. Perry ist als Sängerin irrsinnig erfolgreich und hat jede Menge Geld zur Verfügung. Zudem führt sie mit 72 Millionen Followern die Twitter-Hitliste an, und schon ein Hinweis würde genügen, um nicht ein, sondern 5.000 Traumhäuser zu finden. Aber wieso einfach ein Haus kaufen, wenn es auch kompliziert geht?

Perry hat sich nämlich ein ganz besonderes Objekt ausgeguckt: ein toskanisch anmutendes Anwesen in den Hügeln von Los Angeles, in dem bis vor Kurzem noch fünf Nonnen vom "Unbefleckten Herz der gesegneten Jungfrau Maria" wohnten. Die möchten ihr ehemaliges Kloster auch gern verkaufen – aber nicht an Perry.

Schwester Catherine Rose, 86, und Schwester Rita, 77, stört das öffentliche Bild Perrys, die gern freizügig auftritt und deren erster großer Hit I Kissed a Girl hieß. Perry wollte die beiden, berichtet die L.A. Times , daraufhin in einem persönlichen Gespräch von sich überzeugen. Zuversichtlich zeigte sie bei dem Besuch ihr Jesus-Tattoo vor, was aber bei den Schwestern nicht zog, vielleicht auch angesichts ihrer anderen Tattoos: eine Erdbeere, ein Pfefferminzdrops und das Gesicht von Hello Kitty. Auch der Versuch, die Herzen der Nonnen durch das Vorsingen des Gospels Oh Happy Day aus Sister Act 2 zu gewinnen, scheiterte. Und nein, das alles haben wir uns wirklich nicht ausgedacht.

Mehr Eindruck machten da die 14,5 Millionen Dollar, die Perry bietet – cash. Die Summe gefiel dem Erzbischof von L.A. so gut, dass er ihr zusagte. Er führt für sich ins Feld, die anderen drei Nonnen hätten sich schriftlich mit dem Verkauf an Perry einverstanden erklärt. Unterschriften, die – so vermuten Catherine Rose und Rita – unter Zwang oder dem Einsatz von Beruhigungsmitteln zustande gekommen seien. Kurz: In der Diözese scheint es nicht weniger schmutzig zuzugehen als in Perrys Videos.

Die Nonnen streiten jetzt mit dem Erzbischof vor Gericht. An Perry zu verkaufen käme einem Bruch ihres Gelübdes gleich, sagen sie. Zur Not müsse der Vatikan entscheiden. Das könnte für Perry schlecht ausgehen, denn ihre Eltern sind evangelikale Prediger – und vielleicht verbirgt sich hinter dem moralischen ja in Wahrheit ein konfessionelles Problem. Aber das werden wir wohl erst herausfinden, wenn Madonna auf die Immobilie aufmerksam geworden ist.