Toni Garrn "Die Dusche befindet sich im Garten"

In meinem Traum wird die Welt immer kleiner und kleiner. Ich kann dabei zusehen, wie sie zusammenschrumpft, bis am Ende nur ein winziges Fleckchen übrig bleibt: mein Zuhause. An diesem Ort fernab der Stadt gibt es weder Flugzeuge noch Hektik und auch kein Chaos. Jedes meiner Kleidungsstücke hängt ganz ordentlich in einem großen Schrank auf einem Bügel, und wenn ich morgens aufwache, dann höre ich meinen Bruder und meine Freunde lachen. Der Wind weht durch die offenen Fenster und Türen, es ist warm, vielleicht kriecht sogar eine kleine Schnecke über meinen Schlafzimmerboden, wie gerade in diesem Moment, und wenn ich nicht aufpasse, dann schleicht sie bis in mein Bett. Ich stehe auf und laufe barfuß an den Frühstückstisch. Wir essen und reden alle durcheinander, stundenlang, als gäbe es keine Zeitrechnung. Vielleicht sitzen auch Kinder am Familientisch, am besten ganz viele. Unsere Küche ist von einer großen Glasfront umgeben, die Dusche befindet sich im Garten. Es gibt keine Gardine, keinen Rollladen, kein Schloss an den Türen und auch keinen Gartenzaun.

Das ist keiner dieser Träume, die uns nachts überfallen und am Morgen wieder langsam aus dem Gedächtnis verschwinden. An Träume jener Art erinnere ich mich kaum. Als Kind hatte ich nachts manchmal Angst, eine Klippe herunterzufallen – normale kleine Albträume.

Aber dieser Traum ist auch keine Tagträumerei, ich steuere ihn nicht bewusst, und er entsteht auch nicht aus Unaufmerksamkeit. Ich könnte niemals tagsüber träumen, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Der Traum, von dem ich spreche, ist größer. Ich spüre ihn seit etwa drei, vier Jahren, er bleibt in mir und wächst. Und wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder davor fürchten muss. Das Bild, das sich da ergibt, steht so im Widerspruch zu meinem jetzigen Leben. Dabei weiß ich, dass ich den Traum vieler Menschen lebe. Und ich liebe meinen Alltag, so chaotisch und hektisch er auch ist. Ich war seit meinem 16. Lebensjahr nicht länger als zwei Wochen an einem Ort, 14-mal bin ich umgezogen. Ich trage manchmal wochenlang die gleichen T-Shirts und Hosen, weil ich beim Packen oft noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht und wie lange ich unterwegs sein werde. Das macht mir nichts aus, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Meine Neugier treibt mich an, und wenn ich einmal drei Tage an einem Ort bleibe, dann werde ich nervös, will wieder los, immer weiter, bloß nicht runterkommen.

Wahrscheinlich wird die Erfüllung meines Traums die größte Herausforderung meines Lebens. Ist das nicht verrückt? Manche Menschen denken, es sei schwierig, sich als junge Frau allein in New York durchzuschlagen oder in der Modeszene zu behaupten. Das schaffe ich mittlerweile ohne große Mühe. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann erfüllt mich mein jetziges Leben vielleicht auch deshalb so sehr, weil ich weiß, dass noch etwas anderes kommt, etwas, das wertvoller ist als alles, was ich kenne. Und die schönsten Dinge erhält man doch nie umsonst.

Toni Garrn, 23, ist in Hamburg geboren. Sie ist eines der erfolgreichsten Models der Welt. Als Botschafterin der Kampagne "Because I am a Girl" des Kinderhilfswerks Plan International setzt sie sich für die Rechte junger Frauen ein.