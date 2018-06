Gesellschaftskritik Über Teenager

Neuigkeiten von Angelina Jolie! Sie macht einen Film über die Erfahrungen einer Kindersoldatin aus Kambodscha, dem Herkunftsland ihres adoptierten Sohnes Maddox. "Er wird nächste Woche 14, und es ist wichtig für ihn, zu verstehen, wer er ist. Er ist mein Sohn und ein Sohn Kambodschas", sagte Angelina Jolie. Der Teenager, so Jolie weiter, werde deshalb in die Produktion des Films involviert sein. Teenager? Produzent? Wir versuchen uns gerade vorzustellen, was das bedeutet.

Eltern-Sohn-Facetime bei den Pitt-Jolies:

Angelina: "Mad?"

Maddox: –

Angelina: "Maddox?"

Maddox: (hebt den Kopf)

Angelina: "Erinnerst du dich, wie wir vor zwei Jahren in Kambodscha waren?"

Maddox: "Nö."

Brad: "Wo wir in diesem Kriegsmuseum waren, mit den Roten Khmer?"

Maddox: "Rote Khmer. Yeey!" (ahmt Schwertkampf-Bewegungen nach)

Angelina: "Erinnerst du dich an das Land?"

Maddox: (schüttelt den Kopf)

Brad: "Wo du so geweint hast, weil es in ganz Kambodscha keinen McDonald’s gibt, und wir zum Flughafen gefahren sind, zu Kentucky Fried Chicken?"

Maddox: "Ach da!"

Angelina: "Genau. Wo ich dich aus dem Waisenhaus adoptiert habe."

Maddox: (hält sich die Ohren zu)

Angelina: "Daddy und ich wollen einen Film über dein Land machen."

Maddox: (hält sich weiter die Ohren zu)

Angelina: "Über eine Frau, die dort lange im Gefängnis saß."

Maddox: "Ich hab Hausaufgaben."

Brad: "Diese Frau hat etwas sehr Mutiges getan, Maddox. Du magst doch mutige Leute, oder?"

Maddox: (schweigt)

Brad: "Mummy und ich wollten dich etwas fragen."

Maddox: "Yeah?"

Angelina: "Hast du Lust, diesen Film mitzuproduzieren, Mad?"

Maddox: "Krieg ich dann eine AK-47?" (ahmt Maschinengewehrfeuer nach)

Brad: "Sicher."

Maddox: "Rote Khmer, yeah yeah yeah!"

Angelina: "Dann sagen wir heute den Zeitungen, dass du der Produzent bist, okay, Mad?"

Maddox: "Whatever ..."

Brad: "Und tu mir einen Gefallen, googel mal Rote Khmer. Mit Kh am Anfang."

Maddox: "Wie Chicken, nur mit K wie Kentucky Fried Chicken?"

Brad: "So ähnlich, Mad, so ähnlich."