Deutschlandkarte Sex-Kinos

In Zeiten, in denen Pornofilme kostenlos im Internet abrufbar sind, verwundert es, dass es noch so viele Sex-Kinos gibt. Unsere Karte zeigt alle Städte, in denen Sex-Kinos mit mindestens einem Kinosaal existieren, Unternehmen mit Videokabinen sind nicht berücksichtigt. In Deutschland ist die Vorführung von Erotikfilmen erst seit 1975 erlaubt, bald waren die unkeuschen Lichtspielhäuser auch Hotspots der Schwulenszene. Heute sind die Kunden immer noch überwiegend Männer, doch es werden seit Jahren weniger – sogar in Städten mit weltberühmten Rotlichtvierteln wie Hamburg oder Frankfurt. Schuld ist nicht nur das Internet, sondern auch ein Kulturwandel: Während der verruchte Charme der Sex-Kinos auf ältere Besucher noch reizvoll wirken mag, hat Sex für junge Leute (auch für die Männer) die Aura des Verbotenen verloren. Sie würden es seltsam finden, sich im Dunkel eines Kinosaals zu verstecken, nur um einen Sexfilm zu sehen. Da hilft es auch nicht, dass viele Sex-Kinos Studentenrabatt anbieten.

Recherche Anton Dorow