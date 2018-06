Winzerinnen Kein Wein für jedermann

Die Hitze flimmert zwischen den Weinreben, irgendwo zirpt eine einsame Grille. Judith Beck hockt, eine Schere in der Hand, auf einer umgedrehten Weinkiste zwischen ihren Blaufränkisch-Trauben. Behutsam stutzt die Winzerin einzelne Reben zurück. Hagebuttengroße Beeren kullern auf den trockenen Boden unter ihren Birkenstock-Schlapfen. Die Winzerin dünnt die Reben aus, um dem Pilz den Kampf anzusagen. Nicht auszudenken, wenn die Nässe an den eng hängenden Trauben haftet!

Judith Beck kennt in diesen Weingärten jede Kalkinsel, jeden Kiesel, jeden Käfer. Schon als junges Mädchen half sie ihren Eltern bei der Arbeit, damals mit wenig Elan. "Es war öde und heiß, die Reihen schienen kein Ende zu haben", erinnert sie sich. Dass sie einmal selbst als professionelle Winzerin zwischen den Trauben stehen würde, hätte sie sich damals nicht gedacht. 2004 übernahm die heute 37-Jährige die Weinherstellung. Mit ihrem kleinen Familienbetrieb, bestehend aus ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Lebensgefährten Uli, produziert sie etwa 100.000 Flaschen Wein im Jahr.

Überschaubare 15 Hektar Weingärten "in den besten Lagen" gehören zu Judith Becks Weingut, Branchenführer wie Leo Hillinger bewirtschaften 100 Hektar. Becks Wein ist ein Nischenprodukt, das Preise abräumt und auch im Ausland reüssiert. Jede dritte Flasche wird exportiert – von Deutschland bis in die USA.

Judith Beck, scheuer Blick, schmale Lippen und dunkelbraune Haare, ist das Gesicht des Weinguts und zugleich Geschmacks- und Kreativchefin. Sie ist Teil einer neuen Generation von Winzerinnen. Immer mehr Töchter übernehmen die Betriebe ihrer Eltern, die früher wie selbstverständlich an die Söhne gingen. Sie geben sich mit der Rolle als Ehefrau und dekorative Weinprinzessin nicht mehr zufrieden. 460 professionelle Winzerinnen gibt es in Österreich derzeit. Mehr als fünfmal so viele Betriebe werden aber immer noch von Männern geführt.

Judiths Eltern waren froh, dass sich zumindest ein Kind für die Weinproduktion interessierte. Ihr Bruder und ihre Schwester hatten keine Lust auf die Arbeit in den Weingärten und die vielen Stunden im Keller. Auch bei Judith wuchs die Liebe zum Wein nur langsam. Nach der Matura wollte sie Publizistik und Germanistik studieren, erst nach gutem Zureden durch die Mutter besuchte sie die Weinbauschule in Klosterneuburg.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 32 vom 06.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

In die Männerwelt der Winzer wuchs sie schnell hinein: Der Vater nahm sie mit zu den Treffen der renommierten Pannobile-Gruppe, einer Golser Winzervereinigung mit neun Mitgliedern, die ihre Produkte gemeinsam vermarkten und sich gegenseitig beraten. Als einzige Frau debattiert sie mit den männlichen Kollegen über die geschmackliche Botschaft des Weins und den richtigen Säuregehalt. Akzeptanzprobleme in der Männergruppe gebe es keine. "Diskutiert wird auf Augenhöhe", sagt Judith Beck. Nur wenn einer der Pannobile-Winzer ein Problem habe, läute nicht bei ihr das Telefon – die Männer machten das lieber untereinander aus.

Judith Beck lenkt ihr Auto zurück nach Hause. Ein schneller Blick auf das Handy, vier Anrufe in Abwesenheit: Kunden, Mitarbeiter, Familie. Ruhige Tage gibt es selten. Die Doppelbelastung mit der Familie ist eine Herausforderung. Zwei Kinder hat das Paar, vier und acht Jahre alt. Die ersten Monate seien schwierig gewesen. "Mit Baby an der Brust am Stapler sitzen, das war schon mühsam", sagt Judith Beck. Mittlerweile kümmert sich nachmittags ein Kindermädchen um die kleine Paula.

Nachts drehen sich die Gedanken um bange Fragen. Was machen die Schädlinge, droht Pilzbefall? Bleibt genug Zeit für die Kinder? Wie entwickeln sich die Trauben? "Vor der Lese würde ich mich am liebsten zurückziehen und mit niemandem mehr sprechen", sagt Beck. Wenn sie die Trauben wegen schlechter Wetterprognose ernten möchte, die Nachbarn auf ihrer Parzelle aber zuwarten, wird sie unsicher. Die Demut der Winzerin vor der Natur und ihren Kapriolen – das kann nur Erfahrung wettmachen.

Der Wagen passiert Riede um Riede, die so klingende Namen wie Gabarinza oder Schafleiten tragen. Rund um Gols gehört fast jeder Familie ein Weingarten. Die Rebstöcke schlingen sich durch die gleichförmige Landschaft, wie feine Schraffuren durchziehen sie die Ebene.

Der gute Boden ist für Judith Beck eine Grundvoraussetzung für den individuellen Geschmack ihres Weins: Sand und Lehm im Unterboden, das kalkige Feinsediment, darüber schützender Schotter. Trotz des heißen, trockenen Sommers ist Judith Beck optimistisch, was den nächsten Jahrgang betrifft. Schließlich bringt der Wind immer wieder ein wenig Feuchtigkeit vom nahen Neusiedlersee in ihre Weingärten.

Das ist es auch, was viele Feinschmecker an Judith Beck so sehr schätzen: Ihr Wein bekennt sich zu seinen Wurzeln. "Judith Becks Weine tragen eine sehr persönliche Handschrift", sagt Herbert Hacker, Chefredakteur des Wein- und Gourmetmagazins Falstaff. Eigensinnig wie die Winzerin seien sie, kein Fall für jedermann. "Ich mache keine Mainstream-Weine", sagt auch Judith Beck. "Ich will meinen eigenen Stil entwickeln." Über ihren Umsatz schweigt sie beharrlich.

Judith Beck parkt das Auto vor dem Eigenheim am Rande der 3800-Einwohner-Gemeinde Gols: ein kastiger Neubau, dominiert von Glas und Beton, inklusive Showroom und Weinkeller. Die simple Adresse: In den Reben 1. Oma Christine hat schon für das Mittagessen gesorgt: Schweinebraten, Bratkartoffeln und Salat. Die 59-Jährige mit den streichholzkurzen grauen Haaren unterstützt die Tochter, wo sie kann. Beim Essen in der hellen Vinothek, mit Ausblick auf die Weinreben, bespricht das Familienunternehmen die wichtigsten Fragen: Wie geht es mit der Befüllung voran? Wer kümmert sich um die Bestellungen? Wer bringt Paula zum Bastelkurs oder den Vierjährigen in die Kinderkrippe?

Die Eltern kümmern sich hauptsächlich um die Landwirtschaft, pflegen die Reben und fahren mit dem Traktor. Judith und Uli experimentieren im Keller und organisieren den Vertrieb. Meistens funktioniert die generationenübergreifende Zusammenarbeit. 2007 überredete die Tochter den Vater, auf biodynamischen Anbau umzustellen. Im Weinkeller war die Ausrüstung auf dem neuesten Stand, verbessern könne man sich nur draußen, in der Natur.

Seither hielten bizarre Bräuche Einzug in das Kalenderjahr der Winzerfamilie. Jeden Herbst füllt Judith Beck Kuhmist in ein Rinderhorn und vergräbt dieses in der Erde. "In der biodynamischen Lehre geht man davon aus, dass im Winter die meisten kosmischen Kräfte in der Erde sind", erklärt sie. Zu Ostern buddelt sie das Horn wieder aus und verdünnt das entstandene Präparat zu einem Sud, mit dem sie ihre Weinreben spritzt. Das soll die Pflanzen widerstandsfähig machen und ihre Abwehr- und Selbstheilungskräfte stärken. Klingt nach Esoterik? Judith Beck zuckt mit den Achseln. Die Mühe lohne sich, egal, was man von der Philosophie halte.

Mit der Umstellung auf biodynamischen Anbau veränderte sich Judith Becks gesamte Lebensphilosophie. Auf den Tisch kommt nur noch Biofleisch, Tochter Paula besucht die Waldorfschule. Die Reben spritzen die Becks mit Kräutertees aus Schafgarbe und Kamille, im Wein reduzieren sie den Schwefelgehalt immer mehr.

Am späten Nachmittag, als die Sonne nicht mehr ganz so erbarmungslos vom Himmel brennt, holt Judith Beck ein paar ihrer Lieblingsweine aus dem Keller. Zu 90 Prozent produziert sie Rotweine: Cuvée Judith, Cuvée Pannobile steht auf den edlen Etiketten. Sie steckt ihre Nase in das bauchige Glas. Wie sie ihre Weine beschreiben würde? Rote Ribisel, Brombeere? Von derart blumiger Degustationsprosa hält Judith Beck wenig. Sie formuliert es lieber einfach: "Unsere Weine sollen in erster Linie Freude bereiten. Sie sind animierend, machen Lust auf den nächsten Schluck und sind nicht allzu mächtig." Frauen hätten bei der Weinverkostung seit je mehr Selbstbewusstsein als Männer. "Männer tendieren dazu, den Fachmagazinen Glauben zu schenken. Frauen sagen einfach, ob ihnen ein Wein schmeckt oder nicht."

Judith Beck ist eigensinnig. Wenn sie erzählt, ist jeder Satz wohlbedacht und abgewogen. Vieles relativiert sie, als wäre sie von der Schärfe der eigenen Aussagen überrascht, sobald diese ihren Mund verlassen haben.

Am meisten stört es Judith Beck, wenn sie und ihre Weine aufs Frausein reduziert werden. "Wenn jemand sagt, meine Weine schmecken feminin, kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen." Häufig passiere das aber nicht mehr. Seit fünfzehn Jahren engagiert sich Judith Beck in der Winzerinnen-Vereinigung 11 Frauen und ihre Weine. Anfangs sollte damit der Stellenwert von Winzerinnen gefestigt werden. "Vor ein paar Jahren haben wir uns dann gesagt: Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht." Heute ist der Verein zum Austausch mit Winzerinnen wichtig. "Es ist der einzige Bereich, in dem ich Frauen treffe, die in der identen Lebenssituation sind wie ich", sagt Beck. Bei den Treffen geht es um Kinder und Job, um Probleme mit Kunden und die Beziehung zum Partner.

Judith Becks Lebensgefährte Uli Leitner stammt ebenfalls aus Gols, die beiden kennen sich schon seit dem Kindergarten. Seit zehn Jahren sind sie ein Paar, fast ebenso lange unterstützt sie der gelernte Chemiker im Familienbetrieb. "Im Hintergrund zu stehen und meine Frau zu unterstützen, das gefällt mir", sagt Uli Leitner. Nur im Urlaub am Arlberg, da will er nicht als Familie Beck, sondern als Familie Leitner im Hotel einchecken. Dagegen hat auch Judith Beck nichts einzuwenden.

Erfolge

1998 Bordeaux: Während eines Praktikums im Château Cos d’Estournel, in einem der berühmtesten Weingüter von Bordeaux, bekommt Judith Beck erste Einblicke in die internationale Welt der Weine

2006 Cuvée Judith: Der Cuvée Judith 2004 wird "Falstaff"-Sieger in der Kategorie Bester Cuvée. Ein wichtiger Meilenstein kurz nach der Übernahme des Weinguts

2015 "A la Carte": Judith Beck gewinnt die Trophée Gourmet des Magazins "A la Carte", eine begehrte Auszeichnung für Winzer und Gastronomen

Misserfolge

2008 Pilz und Hagel: Das feucht-warme Jahr wird zur Bewährungsprobe für die Winzerin. Die Euphorie nach der Umstellung auf die Biodynamie wird durch Pilzkrankheiten und zweimaligem Hagelschlag auf eine harte Probe gestellt