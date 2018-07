Die großen Fragen der Liebe Muss er ihr täglich Anerkennung zeigen?

Die Frage: Georg und Charlotte sind seit 15 Jahren ein Paar. Sie ist Lehrerin, er Filmemacher, und weil er nur sporadisch außerhalb des Hauses arbeitet, hat Georg jetzt die Hauptverantwortung für die beiden Töchter übernommen, während Charlotte nach einer Teilzeittätigkeit die angebotene Stelle als Rektorin angenommen hat. Charlotte hat eine Angewohnheit, die Georg sehr lästig findet: Sie läutet, wenn sie nach Hause kommt, obwohl sie doch einen Schlüssel hat. "Ich will einfach nicht wie ein Dieb eindringen", erklärt sie. "Aber du kannst doch nicht ein Begrüßungskomitee erwarten", kontert Georg. "Irgendwann mache ich dir nicht mehr auf!" Jetzt ist Charlotte gekränkt. "Ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung will, in der du mir vermittelst, dass du bestens ohne mich klarkommst!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es gibt in den meisten Familien die Neigung, sich gegen ein dem Empfinden nach zu lange abwesendes Mitglied zusammenzurotten. Die Heimkehrer, die ihre intensive Erwerbsarbeit als für die Familie geleistet empfinden, erleben das als ungerecht. Selbst wenn Georg und die Kinder Charlotte offiziell aus ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter entlassen haben, kann es doch sein, dass sie so manche Gelegenheit nützen, sich klammheimlich für den Verlust zu revanchieren. Daher sollte Georg jeden Ansatz zu einem anerkennenden Ritual nutzen. In den modernen Ehen, in denen jeder Partner zwei Rollen hat, müsste sich im Grunde auch die Fähigkeit zur gegenseitigen Anerkennung verdoppeln. Das alte Motto reicht nicht: "Wenn ich nichts sage, ist das gelobt genug!"

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Die deutsche Ehe" ist bei Orell-Füssli erschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.