Mode will eigentlich immer jung sein. Die Jugendlichkeit ist ein Wert an sich geworden. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass man bei allem, was man im Leben tut, vor allem jung sein sollte. Der "Teufelsgeiger" Niccolò Paganini war Mitte 40, als er 1828 seinen großen Durchbruch in Wien hatte. Um heute als Violinist auf sich aufmerksam zu machen, sollte man besser unter 20 sein. Giorgio Armani war über 40, als er seine Marke gründete – heute würde man in diesem Alter bei vielen Modemarken keinen Job mehr bekommen. Die Menschen werden älter denn je, aber etwas Entscheidendes zu tun, traut man ihnen nur noch in den ersten 30 Jahren ihres Lebens zu. Ihre restliche Existenz verbringen die Leute dann damit, um die Gunst junger Leute zu werben. Kein Wunder, dass Menschen alles in den Versuch investieren, ihr Äußeres so jung zu gestalten, wie sie sich fühlen.

Dieses Phänomen ist nicht neu. Der Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb in den 1920er Jahren die selbstbewusste Jugend, die sich von ihren autoritätsgläubigen Eltern lossagte, alle Werte umwerfen wollte und alle bestehenden Kunstformen negierte. Er beklagte sich, dass er selbst, weil er schon jenseits der 30 sei, von der jungen Boheme misstrauisch beäugt werde.

Die Mode ist der bekannteste Jungmacher. Weil Sportmode mit körperlicher Agilität assoziiert wird, konnten der Turnschuh und die Jogginghose zur Büromode werden. Aus der Welt der Mode kommt jetzt aber auch der Gegentrend: der Granny-Look. Junge Frauen zeigen sich mit grau melierten Haaren und tragen die Klamotten ihrer Oma. Alessandro Michele wurde für eine Gucci-Kollektion gefeiert, die aussah, als hätten junge Mädchen auf dem Dachboden in Kisten gekramt. Bei Miu Miu gibt es fischgrätgemusterte Röcke in Kombination mit zugeknöpften Blusen, darüber werden Wollpullover getragen. Kommt der Respekt vor dem Alter zurück? Wohl nicht. Der Granny-Look ist in Wirklichkeit die Rache der Jugend an den Älteren. Graues Haar und Omakleid ist nämlich der einzige Look, den eine Mutter ihrer Tochter nicht nachmachen kann. Um mit grauen Haaren hip auszusehen, muss man tatsächlich jung sein. Doch für die Älteren unter uns ist das kein Nachteil. So sind wir endlich von der Pflicht entbunden, die Jungen nachzuahmen. Man kann sich wieder um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Wenn es gut läuft, gibt es bei den jungen Männern bald den Grandpa-Look.

Foto: Plissiertes Kleid von Gucci