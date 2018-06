Ellar Coltrane Das Leben nach dem Film

Für "Boyhood" musste Ellar Coltrane über zwölf Jahre hinweg einen Jungen spielen. Nun beginnt sein Leben nach dem Film.

Ellar Coltrane möchte jetzt einen Kaffee trinken. Es ist nach 20 Uhr, und er steht an einer Hauptstraße in Manhattan. Kein Café hat noch offen. Er kann das nicht glauben. Coltrane nimmt sein Smartphone und sucht mit einer App nach einem Coffeeshop. Das Smartphone hat er geschenkt bekommen. Sonst hätte er wohl keines. Er sei niemand, der viel braucht, sagt er. Aber einen Kaffee, den hätte er jetzt gerne.

Ellar Coltrane wurde weltbekannt als der Junge in dem Film Boyhood. Er war Teil eines unglaublichen Experiments: Für Boyhood begleitete der Regisseur Richard Linklater seinen Protagonisten über zwölf Jahre hinweg. Jedes Jahr wurde ein paar Tage lang gedreht. Die Zuschauer haben Coltrane, der in dem Film Mason heißt, als Sechsjährigen, als Jugendlichen und als jungen Mann gesehen. Der Film endet damit, dass Mason auf die Universität geht. Boyhood wurde bei den Oscars und den Golden Globes ausgezeichnet.

Mason ist in dem Film ein Junge, der viel beobachtet und wenig spricht. Er kämpft sich nicht durchs Leben, er versucht, dem Leben freundlich zu begegnen. Die entscheidenden Szenen des Heranwachsens bei Boyhood sind nicht etwa der erste Sex oder der erste Rausch – es sind Gespräche und Erkenntnisse.

Zurück in Manhattan. Das einzige Café, das in der Nähe liegt, hat schon geschlossen. Drinnen schiebt jemand lustlos einen Besen über den Boden. Coltrane geht in eine Bar, aber dort gibt es keinen Kaffee. Da hat man an das Leben nicht mehr Ansprüche als ein Heißgetränk, und genau das bekommt man nicht. Coltrane könnte jetzt Champagner haben. Aber keinen Kaffee. Er bestellt Wasser.

In New York ist es an diesem Abend feuchtwarm. Das Licht flimmert golden. Ein leichter Geruch von warmem Gummi liegt in der Luft. Wenn man neben einem wie Ellar Coltrane sitzt, fällt einem so etwas plötzlich auf. Einfach weil Ellar Coltrane den Eindruck macht, derlei Dinge wahrzunehmen und darüber nachzudenken.

Die letzten Szenen im Film sind auch die letzten Dreharbeiten von Boyhood gewesen. Am Schluss des Filmes sagt Mason, dass der Augenblick etwas Konstantes sei, dass immer "jetzt" sei. "Das ist für mich ein sehr wichtiger Satz", sagt Coltrane. "Alles soll mir jetzt guttun, nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt."

Der stille Beobachter aus dem Film ist dem stillen Beobachter aus dem wirklichen Leben ähnlich. "Ich bin schon als Kind eher wie ein Außerirdischer gewesen, der mit ungläubigen Augen die Welt betrachtet", sagt Ellar Coltrane. Das sei vielleicht auch der Grund gewesen, warum er dem Regisseur so gefallen habe. Coltrane kann sich an das Casting nicht mehr erinnern. Nur daran, dass Linklater mit ihm gesprochen habe wie mit einem Menschen. Als Sechsjähriger sei man es ja eher gewohnt, dass man angeredet werde wie ein Hund.

Wie die Dreharbeiten angefangen haben, weiß er auch nicht mehr. Was weiß man schon noch aus der Zeit, als man sechs war? Coltrane kann auch schlecht auseinanderhalten, was eine Erinnerung an seine Kindheit im Film ist und was er in der Wirklichkeit erlebt hat. Später dann waren die Drehtermine für ihn eher so, als wenn er ein paar Tage Urlaub bei Freunden machen würde. Und irgendwann war es dann vorbei.

Er wird immer wieder gefragt, was für ein Moment das gewesen sei, als nach zwölf Jahren, dem größten Teil seines Lebens, der Dreh beendet gewesen sei. Für Coltrane war das ein "bittersüßer Moment", ein Abschied. Das Aufregende kam erst später: als der Film dem Publikum vorgestellt wurde, all die Festivals, die Premieren. Vorher war er einfach Ellar Coltrane, nun ist er Ellar Coltrane, der Junge aus Boyhood, der Prominente. Und er ist erst 21.

Viele verwechselten ihn mit der Filmfigur, sagt Coltrane. Als ob sein Leben verfilmt worden sei. Man meint, ihm nah zu sein, weil man ihn aufwachsen sah. "Aber es war nicht mein Leben. Es war Richard Linklaters Leben, das dort verfilmt wurde."

Ellar Coltrane ist nicht bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, es gab kein Familiendrama wie bei Mason. "Meine Kindheit war harmonisch", sagt Coltrane. Seine Eltern hätten sich zwar auch getrennt, aber sie seien danach stets nett zueinander gewesen.

Doch tatsächlich war es eine Art Parallel-Leben, das Ellar als Mason geführt hat. Mason war für ihn wie ein gleichaltriger Kumpel. Jemand, der ihm Welten zeigte, die er sonst nicht kennengelernt hätte. Zum Beispiel die Schule. Ellar Coltrane ist nie in eine Schule gegangen, er wurde zu Hause unterrichtet. Sein Vater arbeitete als Musiker, seine Mutter als Tänzerin. Er reiste viel, sah als Kind die Welt. Aber er war nie in einer Schulklasse. Er musste sich nicht gegen andere Jungs durchsetzen. Seine Eltern versuchten, ihn vor solchen unangenehmen Erfahrungen zu bewahren.

Ellar Coltrane ist jetzt in einem Alter, in dem er seine ersten Schritte als Erwachsener macht. Er sagt, er müsse sich selbst immer wieder klarmachen, dass er für alles noch unendlich viel Zeit habe. Dass er noch so jung sei. "Die Leute erklären mir, ich sei nun berühmt und müsse irgendetwas Wichtiges machen, aber ich finde, ich habe schon was Wichtiges gemacht."

Manche raten ihm, er solle die Gelegenheit nutzen, jetzt richtig reich zu werden. Aber warum muss man reich sein, fragt er sich. Und welche Gelegenheit eigentlich? Eine Gelegenheit ist schließlich, wenn man auf etwas gewartet hat. Coltrane hat nicht auf diese Chance gewartet. Der Film war einfach das Begleitprogramm zu seinem Leben. Ellar Coltrane hat sich nicht angestrengt, um allen zu zeigen, was er kann. Er wollte keinen Applaus. Er hat einfach mitgemacht. Die Herausforderungen, das Leben, die Mühen – all das wartet noch auf ihn. Und Coltrane möchte nicht, dass für alle feststeht, dass er nun logischerweise den nächsten Film machen muss.

"Die vergangenen Monate waren schwer", sagt er. Vor dem Filmstart war er einfach ein Jugendlicher, der sich für Landschaftsgärtnerei interessierte. Plötzlich war er ein Filmstar, der in der Tonight Show von Jimmy Fallon saß. Das Leben bekam eine andere Geschwindigkeit. Man hat ihn gewarnt, vor allem vor der Zeit, wenn wieder Ruhe sei. Die Ruhe werde ihm dann gespenstisch vorkommen. Die Leute hatten recht, meint er. Vor einem Jahr noch war die Ruhe sein Freund, das beschauliche Leben in Austin im Bundesstaat Texas, wo die Mutter jetzt als Pferdetherapeutin arbeitet. Aber heute deprimiert ihn die Stille, einfach weil sie still sei. Er verstehe nun, warum manche Schauspieler ein Projekt nach dem anderen annähmen. Weil sie Angst von dem Nichtstun hätten, dem Menschsein. Deswegen hat sich Ellar Coltrane eine Pause verordnet. Er will sich erst wieder mit der Ruhe anfreunden. Das habe der Film ihm beigebracht, sagt Coltrane: Man müsse kein besonderes Leben führen, denn das Leben an sich sei immer besonders. "Ich will lernen, ein Mensch zu sein."

Schauspieler, die in Coltranes Alter berühmt sind, sind es in der Regel, weil sie ihre Karriere zielstrebig verfolgen, und nicht, weil sie als Kind mal bei einem Casting dabei waren. Und das war nicht irgendein Casting, sondern das Casting zu einem Film, wie es ihn aufgrund seiner Konzeption vorher noch nie gegeben hat. Das bedeutet auch, dass es einen Filmstar wie Ellar Coltrane noch nie gegeben hat.

Ein Filmstar – dabei macht Hollywood ihm eher Angst. Diese Glitzerwelt kommt ihm vor wie ein menschenverschlingendes Monster. Er will nicht für die Filmindustrie arbeiten, er will für sich selbst arbeiten. "Ich möchte nicht etwas drehen, weil es die Leute unterhält. Während ich drehe, muss es auch gut für mich sein." Gerade ist er an einem Projekt des Regisseurs Kevin Ford beteiligt. Einer Liebesgeschichte, die keine ist. Ein Junge und ein Mädchen lernen sich lieben. Es ist aber keine romantische Liebe. Es gibt keine Küsse und keinen Sex, die beiden respektieren sich, werden immer wichtiger füreinander. Ellar Coltrane sagt, das Thema interessiere ihn sehr. Vielleicht liegt das daran, dass er noch nicht die Antworten des Lebens kennt, dafür aber die Fragen.

Deshalb misstraut er seiner Popularität. Deshalb ist er damit beschäftigt, ein paar Sachen für sich zu klären. Zum Beispiel, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er möchte in Filmen spielen, aber er will kein Schauspieler sein. Er hat einen Vertrag bei einer Modelagentur, aber er möchte nicht hauptberuflich Model sein. Er will machen, was ihm guttut.

Die Gesellschaft erwartet von jungen Menschen, dass sie das Morgen verkörpern. Man vermutet in ihnen ein geheimes Wissen über die Zukunft. Coltrane hat seine eigenen Vorstellungen von der Zukunft: "Ich bin überzeugt, dass sich in meiner Lebenszeit viel verändern wird." Und zwar nicht zum Guten: "Die Umweltproblematik wird zunehmen, die Vergiftung der Böden. Das Wasser wird knapp." Deswegen möchte er Landwirtschaft studieren. Er will Land in Austin kaufen, Nahrungsmittel anbauen und vielleicht eine Kommune gründen. Er sagt: "Ich misstraue der Lebensmittelindustrie." Er will nicht von ihr abhängig sein. Und er möchte nicht Teil eines Problems sein. Er möchte nach Lösungen suchen, und sein Vorteil sei es, dass er nun etwas Geld habe. "Und das Beste, was ich damit tun kann, ist, es in etwas zu investieren, was eine Lösung für mich und andere darstellen könnte." Während sich andere in seinem Alter mit ihrer Karriere beschäftigen, beschäftigt sich Coltrane mit dem Untergang der Menschheit. "Warum soll ich jetzt ein Leben aufbauen, von dem ich weiß, dass es in zehn Jahren so nicht mehr zu leben ist?"

Zehn Jahre – das mag für einen 21-Jährigen eine lange Zeit sein. Aber im Falle von Ellar Coltrane ist es nicht einmal eine Filmlänge.