"Charlie Hebdo" Es geschah an seinem Geburtstag

Trauer ist keine gute Geschichte. Trauer dauert lang, ist still und verworren. Renald "Luz" Luzier, Karikaturist bei Charlie Hebdo, erzählt in seinem jetzt in Deutschland bei S. Fischer erscheinenden Comic Katharsis trotzdem davon, wie es ihm ergangen ist, seit seine Freunde und Kollegen beim Terroranschlag vom 7. Januar dieses Jahres in Paris umkamen. Zwei Islamisten drangen in die Büroräume der Zeitschrift ein und löschten die Redaktion aus. Luz überlebte, weil er spät dran war. Es war sein 43. Geburtstag, er hatte noch einen Kuchen für die Kollegen gekauft. Und wenn man das in dem Buch richtig versteht, wurde sein Aufbruch am Morgen auch dadurch verzögert, dass er noch mit seiner Frau im Bett lag, nachdem er wegen zu viel Alkohol am Vorabend verschlafen hatte. Seiner Fähigkeit, zu lieben und zu begehren, haben die Terroristen erstaunlicherweise nichts anhaben können. Sex ist in diesem Trauerbuch ein großes Thema. Irgendwie einleuchtend. Die Charlie-Redakteure haben ja nicht ständig Mohammed gezeichnet, wie man nach den Attentaten meinte. Es ging in Charlie Hebdo immer viel um nackte Frauen und Penisse. Die meisten von uns müssen nämlich beim Nachdenken über Sex schnell feststellen, dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte, und das war ja immer das Nervige und zugleich das Besondere an dem Satiremagazin Charlie Hebdo: dass darin absolut nichts ernst genommen werden darf. Es könnte also sein, dass die unglücklichen Kouachi-Brüder nicht nur wegen der Mohammed-Zeichnungen so wütend auf Charlie waren, sondern auch wegen der Brüste und Hintern. Aber ein Dschihadist jagt sich natürlich lieber in die Luft, als zuzugeben, dass er nicht Gott, sondern die Frauen und die eigene Blöße fürchtet.

Im Januar hat die Weltpolitik auf Paris geschaut. Doch Katharsis ist ein persönliches Buch. Manchmal geht alles durcheinander, und Luz’ Zeichnungen sind rätselhafte Krakeleien. Oft begegnet man dem typischen Charlie-Humor. Die Terroristen tauchen mal als freche Kinder auf, dann wieder sind sie einfach Deppen, die nichts kapiert haben. Rache und Hass kommen nicht vor.