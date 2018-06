Männer! Master masculinus

Versprochen, keine Scherze über Frisuren oder Namen. Aber man muss Ausnahmen machen können. Die Vorstellung, dass ein kleiner Michael in einer Schule, sagen wir, in Rosenheim, beim Appell seinen Namen rausblökt und ruft: Kimmel! – und dann dieses kinderstimmige Kimmel-Pimmel-Hähä ... Süß. Natürlich nicht für Michael. Weshalb wir uns für ihn freuen, dass er nicht in Rosenheim, sondern in Amerika aufwuchs, wo er aber doch, einen Ozean von kindischen deutschen Sprachsauereien entfernt, sehr merkwürdig auf Fragen der Männlichkeit fokussiert wurde – Kimmel ist, entnehmen wir der New York Times, ein Soziologe, der seit über 40 Jahren versucht, die Merkmale der Männlichkeit zu erforschen.

Schwierige Sache. Was ist ein Mann? Was will er? Was will die Welt von ihm? Muckis? Powergestik? Glatze? Wuschel an ausgewählten Körperstellen? Tja, seit über 40 Jahren versucht Kimmel auf solche Fragen Antworten zu finden, und es ist tröstlich, aus der Perspektive einer Hamburger Zeitungskolumnistin, dass auch der 64-jährige Kimmel aus seinen Feldstudien eher verwirrt als erleuchtet aufgetaucht ist. Professor Kimmel ist ratlos, weshalb er jetzt einen Studiengang zu diesen Themen an seiner Stony Brook University in Long Island, New York, aufgemacht hat, ein Center for the Study of Men and Masculinities, an dem man in Zukunft einen MA wird erwerben können – Master masculinus.

Heikel natürlich. Nicht nur im Hinblick auf spätere Visitenkarten. Fragen nach Männlichkeit sind totales Tabu. Wie oft wurde an dieser Stelle die Fähigkeit des Mannes bewundert, einer Thematisierung von Männlichkeit auszuweichen. Männer beißen sich ja lieber die Zunge ab, als Genderfragen in Form von Männerfragen aufzuwerfen. Gelegentlich machen sie den Eindruck, als würden sie bei Leuten, die solche Fragen aufwerfen, auch gerne irgendwo reinbeißen. Genderfragen sind aus Männersicht eigentlich Empfindlichkeiten von Frauen über das, was Frauen machen oder können oder fühlen. Eine Political Correctness lässt Nachfragen nach dem Geschlecht von rasenden Piloten, besoffenen Fans, um sich schlagenden Ehepartnern wie an einem Neoprenanzug abflutschen, gar nicht zu reden von Nachfragen danach, wer sich öfter umbringt oder schweigt und dazu Bier aus der Flasche trinkt. Solche Fragen stellen im Prinzip nur Feministinnen, überhaupt leider immer mehr Frauen, was einige Männer in Verzweiflung stürzt. "Alles Scheiße bis auf Mutti" steht auf einer Postkarte, die mir geschickt wurde, sie zeigt einen mit Muskeln nach Power-Ranger-Art durchgerippten Body, nackt bis auf einen Tanga, auf einem Sofa, verquält am Daumen kauend, neben ihm, im Sesselchen, kleine Mutti in Puschen, strickend.

Männer wie Kimmel laufen Gefahr, gefragt zu werden, warum erst jetzt Maskulinitätsstudien und nicht früher. Sie werden schon vorsorglich in Schutz genommen. Es sei folgerichtig, dass Männlichkeit bislang kein Thema war. War nicht lange die ganze Welt einfach – Mann? Literatur ein Gebiet, auf dem die literarischen Werke von Männern betrachtet wurden? Kunstgeschichte im Wesentlichen die Geschichte von Kunstwerken, die Männer gemalt haben? Es kann Dr. Kimmel nicht freuen, wer ihm so zur Seite springt – Dr. Barbara Berg, Historikerin, auf ihrer Website präsentiert sie sich so: "Barbara Berg ist eine hochdekorierte Lehrerin, Autorin, Aktivistin, Beraterin und arbeitende Mutter."

Männer! Scheint so, als hätten sich Frauen mal wieder das Genderthema gekrallt, jetzt sogar das der Männer.

