Deutschlandkarte Wo Mineralwasser herkommt

Zu Trinkwasser haben die Deutschen ein seltsames Verhältnis: Wir wissen, dass man es hierzulande bedenkenlos aus dem Hahn zapfen kann, stillen unseren Durst aber immer lieber mit Abgefülltem aus dem Supermarkt. So steigt der Verbrauch von Mineralwasser stetig an. 143,6 Liter hat der Durchschnittsbürger voriges Jahr getrunken – 1970 waren es gerade mal 12,5 Liter. Rund 800 verschiedene Mineralwässer gibt es auf dem hiesigen Markt, die meisten kommen aus Quellen in Deutschland. Und jedes Wasser muss direkt an der Quelle abgefüllt werden, so will es das Gesetz. Obwohl man in jedem Bundesland am Getränkeregal zu einem heimischen Mineralwasser greifen könnte, wie unsere Karte zeigt, bevorzugen viele internationale Marken – gern aus Italien oder Frankreich. Seltsam eigentlich, wo das Regionale doch neuerdings so geschätzt wird. Wie lange dauert es noch, bis jemand mit der Miene des Connaisseurs seinen Gästen eine Flasche Rosbacher oder Extaler auf den Tisch stellt?

Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit; geografische Verortung Lutum+Tappert