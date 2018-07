Ich habe eine wirklich schöne Hi-Fi-Anlage, die perfekt in mein Wohnzimmer passt. Leider passt mein Leben nicht mehr zur Stereoanlage. Ich höre zwar den ganzen Tag über Musik, aber ich komme kaum noch dazu, mal eine Platte aufzulegen. Meistens spiele ich die Musik, die auf meinem Laptop ist. Dafür brauche ich Wi-Fi-Lautsprecher, die drahtlos die Musik von meinem Computer empfangen können. Und da beginnt mein Problem. Wi-Fi-Speaker erinnern mich an Toaster. Sie sind zweckdienlich und praktisch, aber so ansehnlich wie ein ordinäres Stück Plastik. Das ist das große Problem mit den meisten Elektrogeräten heute: Ich habe den Drang, so ein Ding in den Schrank zu stellen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Die Hersteller machen sich keine Gedanken darüber, dass man die Geräte ständig angucken muss, selbst wenn sie nicht in Benutzung sind. Von Teenage Engineering gibt es nun den Lautsprecher OD-11, der als weißer Würfel herrlich ausgeruht im Raum herumstehen kann. Er ist so perfekt gestaltet, dass er nie stört. Werden zwei Lautsprecher aufgestellt, spielen sie automatisch stereo. Wer sich an das Elektronikdesign aus jenen Tagen erinnert fühlt, als Braun noch Plattenspieler herstellte, liegt richtig. Der OD-11 ist ein Wiedergänger eines Modells von 1974. Dieses wurde vom schwedischen Hi-Fi-Pionier Stig Carlsson entwickelt, war damals aber nur vier Jahre auf dem Markt. Der Klang des neuen OD-11 ist übrigens so sphärisch und voll, dass ich jetzt leider fast keinen Anlass mehr habe, meine Stereoanlage zu benutzen.

Technische Daten



Cloud-Lautsprecher, Vollverstärker 100 W, Wi-Fi und Bluetooth-4-Technologie, Maße: 262 x 272 x 262 mm, Volumen: 10 Liter, Gewicht: 7,5 kg, Preis: 990 Euro



Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"